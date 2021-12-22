Статистика COVID в Києві не відповідає реальній динаміці. В НАН пояснили чому
Фото: COVID-статистика у Києві не відповідає реальній динаміці (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Києві статистика по коронавірусу не відповідає дійсності. Причина в тому, що великі затримки оприлюднення даних.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на повідомлення НАН.
Повідомляється, що через затримки щоденно оприлюднюється вдвічі більше випадків, ніж робиться позитивних ПЛР-тестів.
"У Києві статистика захворюваності не відповідає реальній епідемічній динаміці через великі затримки оприлюднення даних, кількість щоденних позитивних ПЛР-тестів зменшилася більш ніж утричі порівняно з максимальними значеннями", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Київ у антилідерах по кількістю заражень за добу.