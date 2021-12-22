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Статистика COVID в Києві не відповідає реальній динаміці. В НАН пояснили чому

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Київ, Середа 22 грудня 2021 09:23
Статистика COVID в Києві не відповідає реальній динаміці. В НАН пояснили чому Фото: COVID-статистика у Києві не відповідає реальній динаміці (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У Києві статистика по коронавірусу не відповідає дійсності. Причина в тому, що великі затримки оприлюднення даних.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на повідомлення НАН.

Повідомляється, що через затримки щоденно оприлюднюється вдвічі більше випадків, ніж робиться позитивних ПЛР-тестів.

"У Києві статистика захворюваності не відповідає реальній епідемічній динаміці через великі затримки оприлюднення даних, кількість щоденних позитивних ПЛР-тестів зменшилася більш ніж утричі порівняно з максимальними значеннями", - йдеться у повідомленні.

Статистика COVID в Києві не відповідає реальній динаміці. В НАН пояснили чому

Нагадаємо, Київ у антилідерах по кількістю заражень за добу.

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