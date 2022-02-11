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Може стати першою в світі. Швейцарія хоче заборонити тестування ліків на тваринах

Автор: Анастасія Рокитна

У неділю жителі Швейцарії голосуватимуть на референдумі з приводу заборони тестування ліків на тваринах. Швейцарія може стати першою країною, яка це заборонить.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на AJ+.

За даними урядової статистики, в 2020 році в Швейцарії під час лабораторних досліджень загинули понад 550 000 тварин. Ця цифра включає 400 000 мишей і щурів, близько 4 600 собак, 1 500 кішок і 1 600 коней. Під час і після експериментів вбивали приматів, корів, свиней, риб і птахів.

"Жорстоко і не потрібно проводити експерименти на тваринах, і я впевнений, що ми зможемо розробити ліки без цього", - сказав Ренато Верндлі, лікар з північного сходу Швейцарії, який розпочав ініціативу.

Нагадаємо, у Гонконзі закликають "утилізувати" хом'яків після виявлення у них COVID.

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Швейцарія