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Старий Новий рік 2019: листівки та привітання

STYLERЖиття    14.01.2019 - 07:00
Старий Новий рік 2019: листівки та привітання
Фото: Старий Новий рік (pixabay.com)

Побажання для рідних і друзів, прикольні вірші і привітання зі Старим Новим роком

14 січня настає Новий рік за старим стилем. Це неофіційне свято відзначають після переходу на григоріанський календар уже понад століття, але воно й досі не втрачає популярності. Styler зібрав оригінальні та прикольні привітання зі Старим Новим роком у віршах і в прозі.

Привітання в Старий Новий рік 2019: вірші

Зі Старим Новим вас роком
Привітати хочу я.
Хай достаток буде в хаті,
В радості живе сім’я.
Мир панує хай в оселі,
Розуміння і добро,
Хай завжди вас зігріває
Душ споріднених тепло.

Открытка в Старый Новый годФото: Листівка на Старий Новий рік (pixabay.com)

Хай особливе дружнє свято,
Щастя принесе багато.
Та в старому році залишить,
Все те, що щасливим не личить.
Хай кожен мети досягне,
У вірності Богу присягне.
Щоб гармонія у всьому була,
Родину від бід берегла.

***

Старий Новий рік у хаті,
Знову на столі кутя,
Вам бажаю в славне свято
Я щасливого життя.
Миру у сім’ї, достатку,
Розуміння і кохання,
Хай збуваються всі мрії,
Всі ідеї та бажання.
Хай лунає в домі вашім
Гомін і веселий сміх.
Дід Мороз хай припізниться,
Радості підкине міх.

Новорічна листівкаФото: Новорічна листівка (pixabay.com)

Хай щастя прийде у ваш дім,
Поселиться нехай в нім.
Хай рік старий забере
Все недобре й старе.
Щоб в серці було тепло,
Ніколи не гасло воно.
Щоб квіти цвіли у душі,
А ви не були недужі!

Привітання зі Старим Новим роком у прозі

14 січня - прекрасний привід знову підняти келих шампанського і привітати один одного з настанням Нового року. Для цього підійдуть тости-привітання в прозі.

Вітаю з поверненням у новорічну казку, нехай вона буде доброю і подарує здійснення бажань, щоб успіх переслідував всюди і радість, яка прийшла зі святом, залишалася завжди з вами.

Листівка з Новим рокомФото: Листівка з Новим роком (pixabay.com)

Старий Новий рік - свято, коли потрібно проводити старі думки, старий настрій і відкрити серце для нового, для чогось прийдешнього і майбутнього! Нехай рік буде легким, але яскравим! Приємним, але не порожнім!

***

Вітаю зі Старим Новим роком! Нехай в цьому році все старе, що радувало, залишиться, а разом з тим прийде безліч нового - нові емоції, почуття, враження, нові радості і нові перемоги. Нехай з цього моменту в подальшому житті відбуваються тільки щасливі події, а в будинку нехай завжди звучить радісний і дзвінкий сміх.

Ілюстративне фото Ілюстративне фото (pixabay.com)

Короткі та прикольні приітання з 14 січня

 

На Старий Новий рік
Щоб поганий настрій втік.
Щоб все бажане збулось,
А загублене - знайшлось.

***

Хай чорні коти навперейми не ходять,
Хай справи усі якнайкраще виходять,
Трусне Дід Мороз хай гарненько заначку,
Й під двері тобі піджене нову "тачку"!

Иллюстративное фотоІлюстративне фото (pixabay.com)

Хай жде вас цілий рік релакс,
Хай в гаманці до бакса бакс,
І гривня з євро там хай теж,
І щастя рік увесь без меж!

***

Хай буде пухнастим цей рік, ніби киця,
Хай ворог обходить, кошмар хай не сниться,
Фортуна до тебе лицем повернеться,
І в Новому році хай класно живеться!

Ілюстративне фотоІлюстративне фото (pixabay.com)

Хай рік старий забере все сумне,
Натомість хай до щастя підштовхне.
Принесе хай миру й достатку,
Щоб все було у вас в порядку.

***

Будьте ситі і рум’яні,
В гаманці щоб завжди "мані",
Щоби одяг до лиця,
І по вінця щоб винця!
Щоб смаколики у мисці,
Щоб на небі зорі чисті,
Новорічною порою
Щоб вам щастячка з горою!

А для тих, на кого в зимові свята раптом нападе туга, ми розповіли про 6 дієвих способів боротьби з новорічної депресією.

Також ми підготували гороскоп на 2019 рік для всіх знаків Зодіаку. Удача в новому році чекає на представників вогняної стихії.

Відео: РБК-Україна

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