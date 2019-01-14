Старий Новий рік 2019: листівки та привітання

Побажання для рідних і друзів, прикольні вірші і привітання зі Старим Новим роком
14 січня настає Новий рік за старим стилем. Це неофіційне свято відзначають після переходу на григоріанський календар уже понад століття, але воно й досі не втрачає популярності. Styler зібрав оригінальні та прикольні привітання зі Старим Новим роком у віршах і в прозі.
Зі Старим Новим вас роком
Привітати хочу я.
Хай достаток буде в хаті,
В радості живе сім’я.
Мир панує хай в оселі,
Розуміння і добро,
Хай завжди вас зігріває
Душ споріднених тепло.
Фото: Листівка на Старий Новий рік (pixabay.com)
Хай особливе дружнє свято,
Щастя принесе багато.
Та в старому році залишить,
Все те, що щасливим не личить.
Хай кожен мети досягне,
У вірності Богу присягне.
Щоб гармонія у всьому була,
Родину від бід берегла.
***
Старий Новий рік у хаті,
Знову на столі кутя,
Вам бажаю в славне свято
Я щасливого життя.
Миру у сім’ї, достатку,
Розуміння і кохання,
Хай збуваються всі мрії,
Всі ідеї та бажання.
Хай лунає в домі вашім
Гомін і веселий сміх.
Дід Мороз хай припізниться,
Радості підкине міх.
Фото: Новорічна листівка (pixabay.com)
Хай щастя прийде у ваш дім,
Поселиться нехай в нім.
Хай рік старий забере
Все недобре й старе.
Щоб в серці було тепло,
Ніколи не гасло воно.
Щоб квіти цвіли у душі,
А ви не були недужі!
14 січня - прекрасний привід знову підняти келих шампанського і привітати один одного з настанням Нового року. Для цього підійдуть тости-привітання в прозі.
Вітаю з поверненням у новорічну казку, нехай вона буде доброю і подарує здійснення бажань, щоб успіх переслідував всюди і радість, яка прийшла зі святом, залишалася завжди з вами.
Фото: Листівка з Новим роком (pixabay.com)
Старий Новий рік - свято, коли потрібно проводити старі думки, старий настрій і відкрити серце для нового, для чогось прийдешнього і майбутнього! Нехай рік буде легким, але яскравим! Приємним, але не порожнім!
***
Вітаю зі Старим Новим роком! Нехай в цьому році все старе, що радувало, залишиться, а разом з тим прийде безліч нового - нові емоції, почуття, враження, нові радості і нові перемоги. Нехай з цього моменту в подальшому житті відбуваються тільки щасливі події, а в будинку нехай завжди звучить радісний і дзвінкий сміх.
Ілюстративне фото (pixabay.com)
На Старий Новий рік
Щоб поганий настрій втік.
Щоб все бажане збулось,
А загублене - знайшлось.
***
Хай чорні коти навперейми не ходять,
Хай справи усі якнайкраще виходять,
Трусне Дід Мороз хай гарненько заначку,
Й під двері тобі піджене нову "тачку"!
Ілюстративне фото (pixabay.com)
Хай жде вас цілий рік релакс,
Хай в гаманці до бакса бакс,
І гривня з євро там хай теж,
І щастя рік увесь без меж!
***
Хай буде пухнастим цей рік, ніби киця,
Хай ворог обходить, кошмар хай не сниться,
Фортуна до тебе лицем повернеться,
І в Новому році хай класно живеться!
Ілюстративне фото (pixabay.com)
Хай рік старий забере все сумне,
Натомість хай до щастя підштовхне.
Принесе хай миру й достатку,
Щоб все було у вас в порядку.
***
Будьте ситі і рум’яні,
В гаманці щоб завжди "мані",
Щоби одяг до лиця,
І по вінця щоб винця!
Щоб смаколики у мисці,
Щоб на небі зорі чисті,
Новорічною порою
Щоб вам щастячка з горою!
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Відео: РБК-Україна