Старий Новий рік 2019: листівки та привітання

Фото: Старий Новий рік (pixabay.com)

Побажання для рідних і друзів, прикольні вірші і привітання зі Старим Новим роком

14 січня настає Новий рік за старим стилем. Це неофіційне свято відзначають після переходу на григоріанський календар уже понад століття, але воно й досі не втрачає популярності. Styler зібрав оригінальні та прикольні привітання зі Старим Новим роком у віршах і в прозі.

Привітання в Старий Новий рік 2019: вірші

Зі Старим Новим вас роком

Привітати хочу я.

Хай достаток буде в хаті,

В радості живе сім’я.

Мир панує хай в оселі,

Розуміння і добро,

Хай завжди вас зігріває

Душ споріднених тепло.

Фото: Листівка на Старий Новий рік (pixabay.com)

Хай особливе дружнє свято,

Щастя принесе багато.

Та в старому році залишить,

Все те, що щасливим не личить.

Хай кожен мети досягне,

У вірності Богу присягне.

Щоб гармонія у всьому була,

Родину від бід берегла.

***

Старий Новий рік у хаті,

Знову на столі кутя,

Вам бажаю в славне свято

Я щасливого життя.

Миру у сім’ї, достатку,

Розуміння і кохання,

Хай збуваються всі мрії,

Всі ідеї та бажання.

Хай лунає в домі вашім

Гомін і веселий сміх.

Дід Мороз хай припізниться,

Радості підкине міх.

Фото: Новорічна листівка (pixabay.com)

Хай щастя прийде у ваш дім,

Поселиться нехай в нім.

Хай рік старий забере

Все недобре й старе.

Щоб в серці було тепло,

Ніколи не гасло воно.

Щоб квіти цвіли у душі,

А ви не були недужі!

Привітання зі Старим Новим роком у прозі

14 січня - прекрасний привід знову підняти келих шампанського і привітати один одного з настанням Нового року. Для цього підійдуть тости-привітання в прозі.

Вітаю з поверненням у новорічну казку, нехай вона буде доброю і подарує здійснення бажань, щоб успіх переслідував всюди і радість, яка прийшла зі святом, залишалася завжди з вами.

Фото: Листівка з Новим роком (pixabay.com)

Старий Новий рік - свято, коли потрібно проводити старі думки, старий настрій і відкрити серце для нового, для чогось прийдешнього і майбутнього! Нехай рік буде легким, але яскравим! Приємним, але не порожнім!

***

Вітаю зі Старим Новим роком! Нехай в цьому році все старе, що радувало, залишиться, а разом з тим прийде безліч нового - нові емоції, почуття, враження, нові радості і нові перемоги. Нехай з цього моменту в подальшому житті відбуваються тільки щасливі події, а в будинку нехай завжди звучить радісний і дзвінкий сміх.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Короткі та прикольні приітання з 14 січня

На Старий Новий рік

Щоб поганий настрій втік.

Щоб все бажане збулось,

А загублене - знайшлось.

***

Хай чорні коти навперейми не ходять,

Хай справи усі якнайкраще виходять,

Трусне Дід Мороз хай гарненько заначку,

Й під двері тобі піджене нову "тачку"!

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Хай жде вас цілий рік релакс,

Хай в гаманці до бакса бакс,

І гривня з євро там хай теж,

І щастя рік увесь без меж!

***

Хай буде пухнастим цей рік, ніби киця,

Хай ворог обходить, кошмар хай не сниться,

Фортуна до тебе лицем повернеться,

І в Новому році хай класно живеться!

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Хай рік старий забере все сумне,

Натомість хай до щастя підштовхне.

Принесе хай миру й достатку,

Щоб все було у вас в порядку.

***

Будьте ситі і рум’яні,

В гаманці щоб завжди "мані",

Щоби одяг до лиця,

І по вінця щоб винця!

Щоб смаколики у мисці,

Щоб на небі зорі чисті,

Новорічною порою

Щоб вам щастячка з горою!

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Відео: РБК-Україна