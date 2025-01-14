Стартовал масштабный проект по обучению первой помощи для украинских тренеров и спортсменов

Уже в ближайшее время более 200 украинских спортсменов, тренеров и спортивных деятелей по всей стране пройдут тренинги от опытных инструкторов.

Это первый в Украине масштабный пример системного обучения первой помощи для спортивного сообщества Украины. Масштабный проект поддерживает фонд Favbet Foundation, который системно способствует развитию украинского спорта и спортивной инфраструктуры, социальным и образовательным инициативам в Украине и за ее пределами.

Первый тренинг в рамках проекта состоялся 12 января. Всего в течение января-февраля для 200 гимнастов/ок, атлетов/ок, дзюдоистов/ок и других представителей спортивного сообщества будут проведены 10 тренингов. В течение 8 часов участники будут овладевать навыками, которые могут спасти жизнь: учиться останавливать критические кровотечения, оказывать помощь человеку без сознания, делать сердечно-легочную реанимацию и тому подобное.

"Наша цель проста, но жизненно важна: чтобы как можно больше людей умели оказывать первую помощь и были готовы действовать в экстренных ситуациях. Надеемся, этот этап станет основой для того, чтобы дальше еще больше масштабировать инициативу по всей стране. Спасибо всем участникам за мотивацию к обучению, а партнерам - за поддержку такого важного проекта", - отметила директор FAST Евгения Згурова.

"Ценность человеческой жизни - первый приоритет. В условиях агрессивного военного положения мы видим критическую необходимость предоставить возможность украинским спортсменам и тренерам получить практические навыки по первой медицинской помощи по мировым аккредитованным стандартам. Актуальные знания помогут спасти жизнь в экстренных ситуациях - как в военных условиях, так и при неотложных состояниях здоровья и спортивных травмах. Поддерживая этот проект, мы инвестируем в безопасность и развитие спортивного сообщества Украины, а также в формирование культуры ответственного отношения к жизни и здоровью. Вместе мы создаем фундамент для сильного, образованного и сплоченного общества", - прокомментировали в Favbet Foundation.