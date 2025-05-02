Стартовала регистрация на вступительные экзамены в магистратуру и аспирантуру: что нужно знать

С сегодняшнего дня, 2 мая, и до 23 мая включительно продлится регистрация для участия во вступительных испытаниях на программы магистратуры, аспирантуры и докторантуры.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).

В этом году абитуриенты снова будут проходить единый вступительный экзамен (ЕВЭ) и/или единый профессиональный вступительный экзамен (ЕФВВ). Регистрация доступна как в заведении лично, так и в онлайн-формате.

Место сдачи теста можно выбрать не только в Украине, но и за рубежом. Однако следует учесть: в зарубежных пунктах действуют квоты, поэтому с регистрацией лучше не медлить - иначе может не остаться мест в желаемом городе.

Как зарегистрироваться

Поступающие могут обратиться в приемную комиссию выбранного вуза лично или дистанционно. Нужно подать сканированные копии документов и заполнить заявление-анкету. В ней указывается, в частности, населенный пункт в Украине, где абитуриент хочет сдавать экзамен.

Кабинет участника

После регистрации на сайте Украинского центра оценивания качества образования для каждого будет создана информационная страница - "Кабинет участника вступительных испытаний". Доступ к нему предоставляется по номеру экзаменационного листа и PIN-коду.

Приглашение на экзамен

До 12 июня все зарегистрированные получат приглашение с подробной информацией о месте и времени сдачи вступительных испытаний.

Поступление будет происходить согласно официальному порядку проведения вступительной кампании 2025 года.