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Стартує нова програма инженерного розвитку

Прес-релізи, П'ятниця 09 жовтня 2020 09:15
Стартує нова програма инженерного розвитку

28 вересня цього року Прогрестех-Україна розпочала набір на навчання за програмою інженерного розвитку "Проєктування й аналіз елементів авіаційних конструкцій". Проєкт спрямовано на підготовку слухачів до працевлаштування в провідних інженерних компаніях авіаіндустрії та інших високотехнологічних галузей промисловості. Нагоду опанувати основи фахової інженерії матимуть студенти й випускники технічних і природничих спеціальностей університетів та коледжів.

Претендентам на участь у програмі належить заповнити реєстраційну форму й подати відповідну заявку.

Кінцева дата реєстрації – 9 жовтня 2020 року.

За результатами набору буде сформовано дві групи. В одній із них слухачі із будь-якого регіону України здобудуть можливість дистанційно студіювати інженерну справу. Друга група матиме певну локацію – освітній центр Прогрестех-Україна в Харкові, де студенти й випускники місцевих вишів готуватимуться до інженерної роботи у форматі класичних аудиторних занять.

Набір в обидві групи буде здійснено на конкурсних засадах за підсумками вступних іспитів із фізики, математики й технічної механіки.

Вступне тестування відбудеться 10 й 11 жовтня. Учасники конкурсного добору для зарахування в харківську групу пройдуть очне тестування. Решта абітурієнтів складатимуть іспит дистанційно в онлайн режимі.

Підготовка слухачів за новою програмою розпочнеться 14 жовтня і триватиме 8 місяців. Як дистанційні, так і очні заняття вестимуться в будні у вечірній час та у вихідні дні.

У процесі навчання відбудеться розподіл загального потоку слухачів на дві спеціалізації – аналіз міцності й конструювання.

За результатами інженерної підготовки випускники програми отримають відповідні сертифікати. Успішне складення підсумкових іспитів стане передумовою отримання випускником пропозиції обійняти інженерну посаду в Прогрестех-Україна. Наприклад, за підсумками 2019-2020 навчального року запрошення долучитися до інженерної команди Прогрестех-Україна дістали дві третини випускників освітніх програм компанії.

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