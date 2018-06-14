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Стартували продажі POETICA

НовиниНовости компаний    14.06.2018 - 13:22

14 червня розпочався продаж квартир Житлового кварталу POETICA. Проект реалізує новий на українському ринку нерухомості гравець – девелоперська компанія ENSO. Житловий квартал буде побудований недалеко від парку ім. Пушкіна. Особливості комплексу POETICA в тому, що зведення нових будинків в цьому районі створить нові можливості для розвитку інфраструктури на Шулявці без ущільнення житлової забудови.

"Житловий квартал POETICA" - перший з наших проектів житлової нерухомості, тому сьогодні особливий день для всіх нас. Ми впевнені, що POETICA стане символом оновленої Шулявки – затишного і безпечного району. При виборі майданчика ми керувалися важливим принципом: уникнути будівництва в густозаселених кварталах. Розташування кварталу продумано таким чином, що вікна більшості квартир будуть виходити в парк ім. Пушкіна", – зазначив Раміль Мехтієв, виконавчий директор ENSO.

 

Офіс продажів розташований поруч з будівельним майданчиком комплексу, що дозволить потенційним покупцям і майбутнім власникам квартир стежити за ходом будівництва. В офісі менеджери готові розповісти про умови придбання майбутнього житла і ознайомити з дозвільною документацією.

Простора зона очікування, зручні місця для переговорів і дитячий куточок для маленьких відвідувачів – все продумано для вашого комфорту при прийнятті такого важливого рішення, як придбання квартири.

Графік роботи офісу продажів POETICA:

Пн - Пт: з 09:00 до 19:00

Сб, Нд: з 10:00 до 17:00

 Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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