Стартувала перша жіноча гонка з біатлону: Українки за межами топ-10

Сьогодні, 27 листопада, в шведському Остерсунді стартувала перша гонка сезону з біатлону у жінок. Кращою в індивідуальній гонці серед українок стала Валентина Семеренко, яка посіла 17-е місце.
Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.
Валентина Семеренко пройшла перші три вогневі рубежі на" нуль", але допустила один промах на останній стрільбі. При цьому по ходу українка була не на топовому рівні. У підсумку лише 17-е місце і +3: 11,4 від першого місця, яке посіла чешка Макрета Давидова. Друге і третє місце зайняли Ліза Тереза Хаузер з Австрії (+1:17,7) і німкеня Деніз Херрманн (+1:23,0) відповідно.
Решта місць серед українок розподілилися наступним чином:
Ірина Петренко не фінішувала
Також сьогодні о 17: 50 стартує Індивідуальна гонка у чоловіків.