По его словам, сам принцип открытых торгов верен, однако в предложенном механизме нет четко установленной стартовой цены. Именно это, по мнению Каленкова, создает главный риск.



"Если государство открывает экспорт стратегического сырья, оно должно сразу определить правила, по которым этот экспорт будет приносить доход не только трейдерам, но и бюджету. Стартовая цена в 80 евро за тонну должна быть установлена на правительственном уровне, а не оставаться предметом манипуляций и "договорняков", - отметил он.



По расчетам "Укрметаллургпрома" при квоте в 200 тыс. тонн стартовая цена 80 евро за тонну может обеспечить бюджету около 16 млн евро.

При этом экспорт будет оставаться прибыльным и для трейдеров. При нулевой стартовой цене потенциальная сверхприбыль экспортеров может достичь 22,6 млн евро, тогда как бюджет ничего не получит от продажи дефицитного сырья.



"Здесь возникает простой вопрос: на чьей стороне в этой ситуации выступает Минэкономики - на стороне государства и бюджета, или на стороне ломатрейдеров? Именно поэтому правила должны быть выписаны так, чтобы никаких двойных трактовок не оставалось", - убежден Каленков.



Он также подчеркнул, что металлолом остается стратегическим сырьем для украинской металлургии, так что максимальные объемы металлолома государственных компаний, в частности "Укрзализныци", должны оставаться на внутреннем рынке, ведь после возобновления полноценной работы металлургические предприятия готовы выкупать 90-95% сырья у заготовителей.



Каленков также выступил против каких-либо отдельных правил для государственных компаний. По его мнению, исключения для отдельных участников создают опасности схем, неравной конкуренции и потерь бюджета.