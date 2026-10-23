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Стартап из США привлек 200 млн долларов, чтобы клонировать собак для армии

10:24 23.10.2026 Пт
4 мин
aimg Лев Шевченко
Стартап из США привлек 200 млн долларов, чтобы клонировать собак для армии Фото: служебная собака армии США (US Army)
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Основатель Anduril Палмер Лаки ответил на критику Warhound. Это новый техасский стартап, планирующий клонировать и генетически редактировать служебных собак для военных, правоохранителей и спасателей США. Компания вышла 22 октября 2026 года с раундом в 200 млн долларов, а оценка достигла 1,2 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fortune.

Палмер Лаки выступил против критиков Warhound, идею которой он разработал вместе с генеральным директором Colossal Biosciences Беном Ламмом. После объявления проект подвергли критике в сети, и Лаки защитил его в сообщении на X. Он отметил защитное снаряжение и генетические изменения, направленные на здоровье собак.

"Какая именно часть вам не нравится? Защита слуха? Защита глаз? Бронежилеты? Или генетические изменения, снижающие риск рака и проблем с суставами? Не зря American Humane Society поддерживает это", - написал Лаки.

Зачем нужен Warhound

Компания объясняет свой замысел проблемой снабжения служебных собак для армии США. По данным Warhound, Армия США создала K-9 Corps в 1942 году, а программа служебных собак Министерства войны в настоящее время насчитывает более 2200 собачьих команд.

Более 80% военных собак закупается в Европе. Менее половины приобретенных животных признают пригодными к службе после примерно трехлетнего цикла закупки и обучения. Поэтому для 100 собак в строю армии приходится покупать и тренировать около 200. Ламм рассказал Fortune, что США конкурируют за тех же животных с другими государствами, в том числе с Китаем и Россией.

Что планирует компания

Warhound будет работать поэтапно. Сначала компания будет определять лучших собак, которые завершили обучение, будет биобанкировать их генетический материал и клонировать проверенных животных. Параллельно она планирует целевое редактирование генов.

Начинать собираются с двух пород, которые чаще всего используются в армии, бельгийской овчарки (малинуа) и немецкой овчарки. Компания заявляет, что будет отсеивать известные вредные варианты, связанные с дегенерацией мышц и другими наследственными заболеваниями. Так ни один пес не попадет на службу с генетическими маркерами распространенных "карьерозавершающих" состояний, таких как дисплазия тазобедренного сустава.

Ламм говорит, что компания еще определяет, какие черты можно редактировать ответственно. Он указывал на возможные будущие улучшения скорости, ловкости и обоняния для задач типа обнаружения взрывчатки. Первую группу собак уже биобанкировали, и ее редактируют, а помогает производить животных Viagen, клонировальная компания в собственности Colossal. Ламм ожидает, что первые собаки родятся в начале следующего года, а на службу выйдут примерно через два года.

Роль Anduril и партнеров

По словам Ламма, роль Anduril состоит "поверх собаки, а не внутри собаки". Оборонная компания обеспечивает защиту глаз и слуха, бронежилеты и интеграцию с системой Eagle Eye, чтобы собаки, проводники и автономные системы работали как единая команда. У жилеты будут сенсоры, которые будут передавать информацию проводникам.

American Humane Society будет сертифицировать программы обучения Warhound и помогать воссоединять отставных собак с бывшими проводниками в рамках Military Working Dog Reunification Program. Лаки и Ламм разработали концепцию после разговора на Moonshots Summit Питера Диамандиса. У Лаки нет доли в Warhound, Anduril не владеет акциями компании, а Colossal лицензирует ей свою технологию и имеет экономический интерес.

Warhound возглавляет Дэвид Спирк, бывший морпех, являвшийся первым главным директором по данным Командования специальных операций США, а впоследствии и Пентагона. Среди инвесторов компании названы In-Q-Tel, Sequoia Capital, ARK Invest, Franklin Templeton, 8VC и Lux Capital.

Компания уже проводила брифинги для правительственных структур, но пока не подписанных клиентов и не установила цену за собаку. Она обсуждает модель Canine-as-a-Service, при которой правительство покупало бы стабильный поток обученных собак. Инфраструктуру национального масштаба для содержания и обучения собак планирует строить, начиная с частного капитала.

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Ранее армия США заключила контракт на 10,64 млн долларов с американским подразделением украинской компании Skyeton на поставку разведывательных дронов Raybird. Военные 1-й бронетанковой дивизии и Объединенной оперативной группы "Южная граница" 16 сентября подготовили к испытаниям на полигоне Форт-Блисс лазерную систему AMP-HEL мощностью 20 кВт, установленную на легкой машине Infantry Squad Vehicle.

А в октябре Anduril представила семейство зенитных ракет Steelfin, которое должно стать более дешевой альтернативой ракетам PAC-3 для Patriot. Летные испытания разных модификаций запланированы на 2027 год.

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