RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Старт плей-офф ЧМ-2022: расписание матчей 1/8 финала Мундиаля 3 декабря

Фото: Сборная Аргентины перед матчем против Польши (facebook.com/fifaworldcup)
Автор: Антон Федорцив

Двумя поединками в субботу начнется программа второго раунда Кубка мира в Катаре. Борьбу за место в четвертьфинале поведут представители групп A, B, C и D.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

На стадии 1/8 финала победители групп встречаются с командами, финишировавшими вторыми в соседних квартетах. В частности, на групповом этапе торжествовали сборные Нидерландов и Аргентины.

Соперниками "оранжевых" станет национальная команда Соединенных Штатов. Американцы еще не проигрывали на ЧМ-2022 – победа над Ираном и ничьи с валлийцами и англичанами. Матч Нидерланды – США начнется в 17:00 в катарской столице.

В свою очередь в Эр-Райяне остановить аргентинскую сборную будет пытаться сборная Австралии. "Соккеруз" после разгромного поражения от Франции (1:4) минимально обыграли Тунис и Данию. Поединок назначен на 21:00.

"Суспильне" и MEGOGO транслируют матчи в прямом эфире и в записи. Трансляции будут доступны на региональных телеканалах (например, "Суспильне Киев") и платформе "Суспильне Спорт". В эфире "Радио Проминь" будут идти радиотрансляции матчей.

Список матчей 3 декабря на чемпионате мира-2022:

  • Нидерланды – США, 3 декабря, 17:00
  • Аргентина – Австралия, 3 декабря, 21:00

К слову, накануне Бразилия проиграла сборной Камеруна финальный матч основной сетки ЧМ-2022.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чемпионат мираЧМ-2022Сборная Аргентины