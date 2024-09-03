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Старт бизнеса без лицензии: в Украине на время войны ввели декларативный принцип

Украина, Вторник 03 сентября 2024 12:29
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Старт бизнеса без лицензии: в Украине на время войны ввели декларативный принцип Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Украине продолжается реформа дерегуляции. По новому закону новое дело можно начать без лицензий.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление в ходе заседания правительства.

Как сообщил премьер, вчера президент Владимир Зеленский подписал разработанный правительством закон, устанавливающий декларативный принцип работы при старте нового бизнеса.

"То есть украинцы могут начинать собственное дело, которое требует получения разрешений или лицензий, просто задекларировав соответствующую деятельность", - сказал он.

Шмыгаль сообщил, что сегодня правительство скорректирует План мер по дерегуляции и улучшению бизнес-климата. Теперь он будет включать 103 задания и 143 пошаговых мероприятия, направленных на поддержку бизнеса.

Новый закон

Напомним, дерегуляционный законопроект №7331 касается упрощения условий осуществления хозяйственной деятельности в период военного (чрезвычайного) состояния в Украине.

По закону субъекты хозяйствования будут приобретать права на осуществление отдельных видов хозяйственной деятельности в период военного положения на основании представления в соответствующие органы лицензирования, разрешительных органов и ЦНАУ в декларации о ведении хозяйственной деятельности без получения документов разрешительного характера, получение которых предусмотрено законодательством.

Такие декларации будут действовать в период действия военного положения и до конца календарного года, в котором прекращено или отменено военное положение, но не менее трех месяцев со дня его прекращения или отмены.

Уже выданные лицензии продлевают срок действия до конца военного положения, но не менее трех месяцев со дня его прекращения или отмены.

На период военного положения останавливается проведение плановых проверок органов лицензирования по соблюдению требований законодательства в сфере лицензирования.

Кроме того, Кабмин будет определять порядок представления декларации, перечень вносимых в декларацию сведений и перечень видов хозяйственной деятельности, которые не могут осуществляться субъектами хозяйствования на основании представления такой декларации.

По данным НБУ, бизнес в августе продолжил смягчать оценки деловой активности . Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), рассчитываемый Национальным банком ежемесячно, в августе 2024 года составил 48,4 по сравнению с 44,4 в июле.

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