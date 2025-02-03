Стармер и Шольц провели встречу: говорили об Украине

Во воскресенье, 2 февраля, премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем. Представители стран обсудили войну в Украине, оборонные вопросы Европы и не только.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт британского правительства.
Лидеры согласились с важностью еще более прочного двустороннего партнерства. Говоря об Украине, Стармер проинформировал Шольца о своем недавнем визите и повторил, что важно обеспечить как можно более сильную позицию страны в ближайшие месяцы, чтобы мир был достигнут благодаря силе. Также лидеры согласились, что полномасштабное вторжение России в Украину подчеркнуло важность наращивания и координации оборонного производства по всей Европе.
В ходе встречи был затронут и стратегический оборонный обзор правительства, который будет опубликован позже в этом году. По словам Стармера, он будет учитывать уроки, полученные в Украине, а также необходимость маневрировать в условиях продолжающейся агрессии и враждебной деятельности российского диктатора Владимира Путина по всей Европе.
Также стороны согласились с важностью еще более прочного двустороннего партнерства между Британией и Германией.
Помимо этого, Стармер и Шольц обсудили прекращение огня между Израилем и Газой. Лидеры поприветствовали освобождение заложников и подчеркнули важность доведения всех этапов соглашения до конца. Премьер-министр добавил, что ключевым моментом является решение о создании двух государств, которое обеспечит безопасный и надежный Израиль наряду с жизнеспособной и суверенной Палестиной.
Напомним, что 16 января премьер-министр Британии Кир Стармер был с официальным визитом в Киеве. По итогу встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским стороны подписали 100-летнее соглашение о партнерстве. Документ предусматривает построение прочных связей между государствами во всех возможных отношениях: начиная от торговли, безопасности и обороны, заканчивая наукой и технологией, образованием, культурой и многим другим.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.