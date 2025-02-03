Стармер и Шольц провели встречу: говорили об Украине

Лидеры согласились с важностью еще более прочного двустороннего партнерства. Говоря об Украине, Стармер проинформировал Шольца о своем недавнем визите и повторил, что важно обеспечить как можно более сильную позицию страны в ближайшие месяцы, чтобы мир был достигнут благодаря силе. Также лидеры согласились, что полномасштабное вторжение России в Украину подчеркнуло важность наращивания и координации оборонного производства по всей Европе.

В ходе встречи был затронут и стратегический оборонный обзор правительства, который будет опубликован позже в этом году. По словам Стармера, он будет учитывать уроки, полученные в Украине, а также необходимость маневрировать в условиях продолжающейся агрессии и враждебной деятельности российского диктатора Владимира Путина по всей Европе.

Также стороны согласились с важностью еще более прочного двустороннего партнерства между Британией и Германией.

Помимо этого, Стармер и Шольц обсудили прекращение огня между Израилем и Газой. Лидеры поприветствовали освобождение заложников и подчеркнули важность доведения всех этапов соглашения до конца. Премьер-министр добавил, что ключевым моментом является решение о создании двух государств, которое обеспечит безопасный и надежный Израиль наряду с жизнеспособной и суверенной Палестиной.