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Стармер и Шольц провели встречу: говорили об Украине

Понедельник 03 февраля 2025 05:21
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Стармер и Шольц провели встречу: говорили об Украине Фото: Олаф Шольц и Кир Стармер (x.com/Keir_Starmer)
Автор: Михаил Шилин

Во воскресенье, 2 февраля, премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем. Представители стран обсудили войну в Украине, оборонные вопросы Европы и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт британского правительства.

Лидеры согласились с важностью еще более прочного двустороннего партнерства. Говоря об Украине, Стармер проинформировал Шольца о своем недавнем визите и повторил, что важно обеспечить как можно более сильную позицию страны в ближайшие месяцы, чтобы мир был достигнут благодаря силе. Также лидеры согласились, что полномасштабное вторжение России в Украину подчеркнуло важность наращивания и координации оборонного производства по всей Европе.

В ходе встречи был затронут и стратегический оборонный обзор правительства, который будет опубликован позже в этом году. По словам Стармера, он будет учитывать уроки, полученные в Украине, а также необходимость маневрировать в условиях продолжающейся агрессии и враждебной деятельности российского диктатора Владимира Путина по всей Европе.

Также стороны согласились с важностью еще более прочного двустороннего партнерства между Британией и Германией.

Помимо этого, Стармер и Шольц обсудили прекращение огня между Израилем и Газой. Лидеры поприветствовали освобождение заложников и подчеркнули важность доведения всех этапов соглашения до конца. Премьер-министр добавил, что ключевым моментом является решение о создании двух государств, которое обеспечит безопасный и надежный Израиль наряду с жизнеспособной и суверенной Палестиной.

Напомним, что 16 января премьер-министр Британии Кир Стармер был с официальным визитом в Киеве. По итогу встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским стороны подписали 100-летнее соглашение о партнерстве. Документ предусматривает построение прочных связей между государствами во всех возможных отношениях: начиная от торговли, безопасности и обороны, заканчивая наукой и технологией, образованием, культурой и многим другим.

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