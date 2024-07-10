Стармер подтвердил разрешение бить британскими ракетами по территории России

Стармер согласился, что Украина должна решать, как использовать ракеты Storm Shadow, переданные Великобританией, когда его спросил репортер Bloomberg. Он общался с журналистами во время поездки на саммит НАТО в Вашингтоне.

Ракеты "очевидно должны использоваться в соответствии с международным гуманитарным правом, как и следовало ожидать", добавил премьер, заявив, что, по его мнению, Storm Shadows должны использоваться "в оборонительных целях".

"Но Украина должна решить, как их использовать для этих оборонительных целей", - сказал он. Storm Shadows - это крылатые ракеты с точным наведением и дальностью поражение более 250 километров.

Эти замечания стали первым случаем, когда Стармер подтвердил приверженность нового правительства прежней политике после своей победы на всеобщих выборах в Великобритании на прошлой неделе.

Они перекликаются со словами, использованными правительством его предшественника Риши Сунака, которое никогда прямо не заявляло, что разрешило Украине использовать Storm Shadows для ударов по территории России, но дало понять, что это так, заявив, что Киев сам решает, как их применять.

Комментируя удар России по детской больнице "Охматдет" в Киеве, Стармер сказал, что это было "абсолютно шокирующее, ужасное нападение, которое стало "очень важным, хотя и трагическим фоном для этого саммита". Он добавил: "Долг каждого - описать это именно так".

"Мое послание президенту Путину таково: этот саммит НАТО следует рассматривать как ясную и единую решимость союзников по НАТО и других стран, которые находятся там в то же время, поддержать Украину и противостоять российской агрессии", - сказал Стармер.

Удары по целям на России

Украина заявила, что ей необходимо наносить удары по военным целям на территории России, чтобы защитить себя и отразить российские атаки, и дебаты по этому вопросу между ее союзниками являются одним из главных вопросов, которые будут обсуждаться на саммите НАТО.

Некоторые европейские страны, такие как Великобритания, выразили поддержку позиции Украины, но правительство США до сих пор сопротивлялось снятию всех ограничений на использование своего оружия Киевом. Администрация Байдена заявляет, что не допускала украинских ударов в глубине России, считая это красной линией для предотвращения эскалации с Москвой.