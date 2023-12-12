Starlink и Пункты несокрушимости. В Киевской ОВА объяснили, как борются со сбоем в "Киевстар"

В Киевской области из-за сбоя в мобильной сети "Киевстар" сейчас налаживают альтернативную связь для населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской ОВА.

"Сейчас речь идет о 10 селах, где живет 3000 человек. В населенных пунктах оперативно организуются точки доступа к сети", - пояснил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко.

Он пояснил, что в населенные пункты, где отсутствует покрытие из-за атаки на "Киевстар", передаются терминалы Starlink и обустраивается подключение Wi-fi там, где есть фиксированный интернет.

Он сообщил, что Киевская ОВА также обратилась к мобильным операторам, чтобы они расширили зоны покрытия своей сети, там где есть такая техническая возможность.

"Продолжаются работы по усилению системы оповещения. Районы и общины должны осуществить все возможные меры, чтобы население оперативно получало сигналы воздушной тревоги", - подчеркнул он.

По данным Кравченко, соответствующую задачу получили полиция и ГСЧС. В случае опасности они будут оповещать людей через громкоговорители.

Кроме этого, на местах жителям должна предоставляться информация об адресах Пунктов несокрушимости, где организованы альтернативные средства связи.

Сбой в работе "Киевстар"

Напомним, 12 декабря в работе мобильного оператора "Киевстар" произошел масштабный сбой, в результате чего абоненты остались без мобильной связи и доступа в интернет. Как выяснилось позже, причиной сбоя стала хакерская атака. К ней могут быть причастны россияне. В настоящее время расследованием занялась Служба безопасности Украины.

Из-за сбоя по всей Украине возник ряд проблем, в том числе с вызовом экстренных служб и системами оповещения о воздушной тревоге.

Позже вечером в "Киевстаре" заявили, что удалось частично восстановить связь, а закончить работы над полным возобновлением услуг намерены в течение 13 декабря.

Также в компании отметили, что после стабилизации работы сети все абоненты и корпоративные клиенты, которые не могли пользоваться сервисами из-за хакерской атаки, получат компенсации.

Более подробно об атаке на "Киевстар" можете узнать в материале РБК-Украина.

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