Старые танки и набор новых солдат. В НАТО рассказали о положении дел в армии России

Россия на войне против Украины вынуждена использовать старые танки Т-54 и плохо подготовленных военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра, которое приводит Reuters.

"Война в Украине будет битвой между большим количеством плохо обученных российских войск с устаревшей техникой и небольшими украинскими силами с лучшим западным вооружением и подготовкой", - говорится в заявлении.

Бауэр отметил, что сейчас Россия разворачивает значительное количество танков Т-54 – старой модели, разработанной в годы после Второй мировой войны.

"Но проблема в том, что у них по-прежнему много Т-54. Так что с точки зрения количества это проблема", - сказал Бауэр.

Глава военного комитета НАТО сказал, что россияне вынуждены участвовать в наборе большого количества срочников. По его словам, армия РФ вынуждена мобилизовать людей в больших количествах и учит их пользоваться старой техникой.

Тем временем, украинские военные сосредоточились на качестве, используя западные системы вооружения и западную подготовку. Бауэр добавил, что разницу можно будет ощущать в ближайшие месяцы.