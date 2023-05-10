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Старые танки и набор новых солдат. В НАТО рассказали о положении дел в армии России

Новина українською →
Среда 10 мая 2023 20:55
Старые танки и набор новых солдат. В НАТО рассказали о положении дел в армии России Фото: Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр (flickr.com)
Автор: Дмитрий Браславский

Россия на войне против Украины вынуждена использовать старые танки Т-54 и плохо подготовленных военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра, которое приводит Reuters.

"Война в Украине будет битвой между большим количеством плохо обученных российских войск с устаревшей техникой и небольшими украинскими силами с лучшим западным вооружением и подготовкой", - говорится в заявлении.

Бауэр отметил, что сейчас Россия разворачивает значительное количество танков Т-54 – старой модели, разработанной в годы после Второй мировой войны.

"Но проблема в том, что у них по-прежнему много Т-54. Так что с точки зрения количества это проблема", - сказал Бауэр.

Глава военного комитета НАТО сказал, что россияне вынуждены участвовать в наборе большого количества срочников. По его словам, армия РФ вынуждена мобилизовать людей в больших количествах и учит их пользоваться старой техникой.

Тем временем, украинские военные сосредоточились на качестве, используя западные системы вооружения и западную подготовку. Бауэр добавил, что разницу можно будет ощущать в ближайшие месяцы.

Напомним, что Россия перебрасывает на линию фронта в Украине старые советские танки Т-55, но они все еще могут оказаться эффективными.

До этого в РФ заявляли, что начали применять на фронте новейшие танки Т-14 "Армата". СМИ оценили риски.

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