Старая новая монета. Откуда взялись "шаги" и когда они могут заменить "копейки"

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Зачем менять название "копейка" на "шаг"

Смену названия украинской монеты с "копейки" на шаг Национальный банк инициировал в начале сентября. Причины - восстановление исторической справедливости, содействие дерусификации и возрождению национальных традиций в денежном обращении.

Как объяснил глава НБУ Андрей Пышный, название "копейка" фактически является символом московской оккупации. И пришло время очистить монетарный суверенитет от малейшего родства с чем-либо московским.

Современные социологические исследования показывают, что сейчас большинство украинцев интересуются историей и культурой Украины. А деньги являются важным символом государственности.

Возможность переименования украинской монеты с "копейки" на "шаг" исследовалась историками. И полученные выводы дают основания утверждать, что украинским названием для мелких монет является "шаг".

"Поэтому возвращение (шага, - ред.) в современное денежное обращение - логическое и научно обоснованное. Наша гривна - княжеского рода, а шаг - происходит из славного рода казацкого", - отметил старший хранитель фондов Музея денег НБУ Андрей Бойко-Гагарин.

Заключения специалистов Нацбанка поддержала Национальная академия наук.

В связи с этим подготовлены необходимые законодательные изменения. Накануне Нацбанк подал пакет о внесении изменений в некоторые законы о смене названия монеты и в Налоговый кодекс.

Когда появятся шаги и в каком номинале

Если Верховная Рада поддержит законопроекты, то первые шаги появятся уже в первом полугодии 2025 года, говорил Пышный.

По его словам, это не требует дополнительных расходов. "На 2025 год у нас запланирована чеканка около 20 млн монет номиналом 50 копеек взамен тех, что в обращении. Если будет принято соответствующее решение относительно шагов, то мы просто обеспечим необходимые настройки и станем чеканить уже "50 шагов", - добавил он.

Соотношение между "копейкой" и "шагом" будет 1:1. Нацбанк разработает дизайн и определит порядок введения шагов в обращение, а также сроки изъятия копеек.

Вместе с тем специальное изъятие из-за смены названия не планируется. Обе монеты - копейка и шаг - будут в обороте параллельно. Украинцам не нужно будет специально менять копейки на шаги.

"Но не исключаем, что, когда выпустим первые монеты номиналом 50 шагов, они вполне могут иметь большой интерес среди нумизматов, потому что это возвращение нашей истории", - добавил Пышный.

Отметим, во множественном числе в слове "шаги" правильное ударение - на первый слог, то есть "шАги".

Как будут выглядеть новые монеты

Новые монеты, которые заменят копейки, будут иметь такую же массу и цвет. Немного измениться может дизайн, что логично с учетом того, что на сегодня на монетах чеканится слово "копеек".

"Мы планируем сохранить те же заготовки для изготовления монет. У них будет такая же масса, цвет и другие характеристики", - рассказал директор департамента денежного обращения НБУ Олег Прохода в интервью The Page.

По его словам, менять чеканное оборудование не нужно, просто немного перенастроить. Что касается дополнительных расходов, то их не будет, поскольку и так ежегодно на замену изношенных денег производятся новые. "Вопрос в том, чеканить ли в 2025 году снова "копейки" или украинские "шаги", - добавил он.

Как именно будут выглядеть шаги, пока неизвестно. Но в первой половине 1992 года специалисты "Станкостроительного завода" в Луганске, который чеканил украинские монеты, сделали экспериментальные образцы монет номиналом 1 шаг и 50 шагов.

Фото: экспериментальные образцы шагов в 1992 году (bank.gov.ua)

Позже в 1992 году на предприятие поступили эскизы художника Василия Лопаты более широкой линейки номиналов - 1, 5, 10 и 25 шагов. Но они так и не были отчеканены на заводе.

Фото: эскизы шагов в 1992 году (bank.gov.ua)

2 марта 1992 года постановлением Верховной Рады было утверждено название 1/100 части гривны - "копейка", а НБУ поручили разработать дизайн и ввести в оборот копейки.

Откуда взялось название "шаг"

Название "шаг" не имеет отношения к слову "шаг" в русском языке. Эти слова являются межъязыковыми паронимами, то есть звучат одинаково, но имеют разное значение.

Есть три версии происхождение украинского "шага":

измененный вариант слова "шиллинг" . Когда-то так называли монеты во всех европейских странах. В Киевской Руси был "шелег", который мог сократиться до шага

измененный вариант слова "шахин" . Так в XVI веке свою мелкую монету называли персы, а название походило от слова "царский"

от слова "сяг". Оно родственно словам "досягнення", "сягати". Тот же корень в слове "присяга". В прошлом было распространено слово "засягати", то есть заимствовать. То есть "сяг" - это минимальное накопление, приобретение.

Шаг в украинской истории

Название "шаг" - древнего украинского происхождения. Оно использовалось как на территориях современной Украины, так и в украинском денежном счете с XVI - XVII веков. Это уникальное название, неизвестное другим лингвистическим культурам.

По словам старшего научного сотрудника Национального музея истории Украины Владислава Беспалько, название "шаг" широко употреблялось в языке делопроизводства в казацкой Украине с середины XVII века.

"Краткое и вместительное слово "шаг" хорошо иллюстрирует свойство разговорного языка тогда экономить языковые средства. Поэтому оно быстро стало популярным и основным наименованием мелкого счета денег, глубоко укоренилось в языковом употреблении и украинской культуре в целом", - отметил ученый.

Бумажные шаги служили средством оплаты в качестве разменной монеты во времена Украинской Народной республики. Разменные марки стоимостью 10, 20, 39, 40 и 50 шагов делали из грубой бумаги, на обороте была надпись "Ходить на рівні з дзвінкою монетою". Художественное оформление для марок номиналом 30, 40 и 50 шагов создал известный график Георгий Нарбут, авторство других принадлежит Антон Середе.

Фото: бумажные шаги в виде марок времен УНР (bank.gov.ua)

Во времена Гетьманата было разрешено эмитировать облигации - билеты займа сроком на 4 года номинальной стоимостью 50, 100, 200 и 1000 гривен на сумму 1 млрд гривен. Из-за нехватки денег мелких номиналов отрезные купоны этих билетов вошли в оборот как денежные суррогаты, имея интересную систему номиналов: 90 шагов от облигации на 50 гривен, 1 гривна и 80 шагов от облигации на 100 гривен, 3 гривны и 60 шагов от облигации на 200 гривен.

Фото: отрезные купоны облигаций времен Гетьманата (bank.gov.ua)

Украинская диаспора за границей выпускала не только бофоны, но и специальные негосударственные почтовые марки. На них могли быть обозначения в номиналах в гривнах и шагах.

Шаг в украинской литературе

Употребление названий денежных единиц прослеживается в творчестве Тараса Шевченко. В его текстах выявлено 11 случаев использования слов "шаг" и "шажок" в значении старинной монеты, 1/2 копейки.

Например, героиня поэмы "Катерина" вынуждена просить подаяние: "Бере шага, аж труситься: Тяжко його брати!..Та й навіщо?.. А дитина? Вона ж його мати!".

"Это дает нам представление о лексическом составе украинского языка второй половины XIX века и подтверждает существование такой денежной единицы в товарно-денежных отношениях того времени", - отметила главный хранитель фондов Национального музея Тараса Шевченко в Киеве Юлия Шиленко.

Шаг упоминается и в первом известно украинском произведении "Энеида" Ивана Котляревского: "Еней за добрую науку шагів з дванадцять в руку дав".

Похожие примеры можно найти у многих популярных писателей XIX века. В том числе в творчестве Ивана Нечуй-Левицкого, Панаса Мирного, Леси Украинки и других.

Слово "шаг" встречается и в устойчивых выражениях. Например, "І залізного шага не мати" в значении совсем ничего не иметь или "На щербатий шаг" в значении очень мало чего-либо.

При подготовке текста использовались: публикации Национального банка Украины, заявления главы НБУ Андрея Пышного, интервью директора департамента денежного обращения НБУ Олега Проходы для The Page, материал сайта "Освіторія Медіа".