Старые номера на авто: какие действуют и как расшифровываются

На этот раз мы вспомним только номера чисто постсоветских форматов – представьте себе, за тридцать три года украинской независимости их было столько, что можно с уверенностью говорить о новых, старых и очень старых.

Какие украинские номера действуют сегодня

По нашим подсчетам, в Украине в разные годы действовало шесть форматов номерных знаков для легковых автомобилей. И это только если говорить о наиболее массовых типовых знаках для машин, зарегистрированных за украинскими гражданами, не упоминая о транзитных, грузовых, милицейских, таксомоторных, мотоциклетных, военных, гвардейских и т.д.

Сразу скажем, что легковые номера всех шести поколений остаются действительными до сих пор, хотя при переоформлении автомобиля большинство из них придется заменить новыми. И так же вас не выпустят за границу на машине, имеющей на номерах сугубо славянские буквы – но об этом читайте ниже.

Какие были украинские номерные знаки

Первое поколение чисто украинских номеров продержалось в амбарах МРЭО всего несколько лет – с 1992 – 1993-й. По сути это были таблички советского образца с четырьмя цифрами, парой букв справа и маленькой буквой слева. Однако они были уже с другими кодами регионов, в которых появились новые сочетания букв и буква I.

Второй тип номеров увидел украинские пути уже в 1993-1994 гг. Формат был тоже четырехзначным, шифры областей были теми же, а главный признак этих табличек – желто-голубой флаг на левом краю плюс буквы UA рядом.

Еще один стандарт украинских номеров выпущен в 1995 г., и он известен как "пятизначные". Цифр действительно пять, они разделены дефисом. Справа цифр стоит буквенная серия, традиционно запрограммированная на расширение в перспективе количества регистраций, а слева – цифровой код региона. В их стандарте номеров он обозначал порядочное место области (города) по алфавиту.

Кстати, начиная именно с данного формата, украинские госномера начали писать только теми буквами кириллицы, имеющие аналоги в латинке. Тогда это объясняли так, да владельцу будет проще выезжать на этой машине за границу. Таких букв в украинском алфавите нашлось двенадцать: А, В, Е, И, К, М, Н, О, Р, С, Т, Х, и этой дюжиной мы обходимся до сих пор.

Следующий тип номеров был основан в 2004 году. Цифр по центру надписи снова стало четыре, а с обеих сторон слева и справа расположились двухбуквенные индексы. Левая группа букв – это код области, правая – серия номера для увеличения возможных регистраций. Самый край номера слева покрасили в цвет украинского флага и написали на нем код страны: UA.

В конце 2013 этот стандарт номерных знаков подправили, добавив новые коды регионов (при том что в большинстве областей предыдущие региональные шифры тоже сохранили). Тогда были заменены первые буквы буквенных соединений: например, вместо А стала Д, вместо В использовали Н, вместо С пишут букву I и т.д.

Какие номера в Украине считаются новыми

Последняя на сегодняшний день редакция номерных знаков состоялась в 2015 году. Тогда маленькое желто-голубое поле заменили густо-синим, вероятно со ссылкой на официальный цвет Евросоюза, о вступлении в который тогда так много говорили. Но поверх "Европы" все равно покинули Украину – в виде маленького национального флага.

Насколько нам известно, оба этих формата считаются актуальными и таблички без европейского символа – единственные из числа снятых с производства, которые в ТСЦ МВД при случае не заставляют заменять более свежими.

Кратко

К описанию всего этого номерного разнообразия остается добавить, что по дорогам страны можно ездить не только на "старых" украинских номерах, но и действительно старых, выданных еще до 1991 года. Конечно, если при этом у автомобиля все хорошо с документами в целом. И наверняка многим автомобилистам будет полезным знать, что новые номерные таблички любого типа можно заказать в фирмах, специализирующихся на изготовлении таких знаков.