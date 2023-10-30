Старе кіно й телевізійні програми в ультра якості. Які технології покращення зображення використовує KIVI?

UHD і FHD телевізори на ринку вже більше 10 років. Але величезна частина сучасного контенту все ще не підтримує це розширення. До прикладу, улюблена кінокласика, телевізійні ефіри, які ми дивимося по кабельному телебаченню чи через антену, відео на YouTube… Smart-телевізори KIVI з технологіями покращення картинки та звуку зроблять будь-який відеоконтент, навіть якістю нижче 4К, максимально ефектним, насиченим і контрастним.

KIVI – виробник і розробник Smart-телевізорів середнього цінового сегменту. Компанія робить ставку на інновації та доступність. Тому, обираючи KIVI, покупець може бути впевненим, що отримає високотехнологічний пристрій за справедливою ціною. Бренд пропонує моделі діагоналлю від 24’’ до 65’’ різною роздільною здатністю – HD, FHD, UHD.

Топ-5 технологій покращення зображення від KIVI:

Ultra Clear

Зображення низької якості стає більш чітким і деталізованим, різкі переходи кольору нівелюються й розгладжуються. Технологія дозволяє не тільки збільшувати роздільну здатність зображення, але й роздивлятися його в усіх деталях.

Super Contrast Control

Створить відчуття глибокого та об’ємного зображення. Технологія дозволяє вирівнювати й налаштовувати під себе контрастність як усього екрану, так і окремих його частин, що особливо важливо під час перегляду темних сцен.

Max Vivid

Технологія працює з яскравістю й насиченістю кольорів, додає картинці додаткової «апетитності».

MEMC

Технологія автоматично оцінює якість зображення й додає необхідну кількість кадрів, щоб рухи на екрані виглядали плавно, а деталі чітко. Таким чином покращується перегляд екшенів та спортивних подій.

Автоматичне розпізнавання HDR

Якщо ви переглядаєте контент високої роздільності здатності, то він розпізнається телевізором автоматично і немає необхідності змінювати налаштування. При цьому технологія працює не тільки з відео на зовнішніх носіях, а і з потоковим контентом.

Крім того, в кожну модель KIVI інтегровано по два динаміки у власних корпусах (від 2 x 5 Вт у 24’’ до 2 х 12 Вт у 65’’). Вони відкалібровані вручну та вдосконалені за допомогою системи обробки звуку в реальному часі Dolby audio processing (DAP) з готовими пресетами. Це відкриває додаткові інструменти, як-от посилення гучності голосу або автоматичне вирівнювання різких звуків під час динамічних сцен або реклами.

Операційна система Android TV і потужний чипсет гарантують швидку стабільну роботу, зручний інтерфейс. Управління телевізором відбувається за допомогою ергономічного пульта з можливістю голосового управління. KIVI дає додаткову гарантію 3 роки на екран – найдорожчу й найбільшу деталь телевізора. Мінімалістичний безрамковий дизайн і додатковий ранж у білому кольорі допоможуть підібрати модель для будь-якого інтер’єру.

Завітайте на сайти партнерів KIVI, щоб дізнатися ціни Smart-телевізорів KIVI: Comfy, Epicentr, Foxtrot, Rozetka та ін.

Про KIVI

KIVI — міжнародна компанія, заснована в 2016 році, європейський офіс якої розташовано в Будапешті. Основний бізнес — розробка та виробництво Smart-телевізорів з дистрибуцією продукції в Європу та Азію. Відділ Research & Development також знаходиться в Європі та Азії.

На сьогодні продано понад 1,5 мільйона пристроїв.

KIVI є сертифікованим партнером Google і Netflix.

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