У вас подержанная машина: как остановить старение авто с пробегом

Так устроен мир техники: детали в узлах и агрегатах изнашиваются не каждая сама по себе, а во взаимодействии с другими. И часто одна старая деталь начинает разрушать шарик соседних, еще вполне бодрых. В старом автомобиле это обычно выглядит так: масса мелких технических невзгод, уследить за которыми владелец не в состоянии, в свою очередь провоцируют уже серьезные поломки – а они обещают и реальный финансовый ущерб, и потерю машиной трудоспособности.

Мы поговорим о том, как, зная основные направления поиска этих коварных мелочей, вовремя их обнаруживать и устранять. Конечно, назвать здесь все вероятные отказы невозможно, однако мы можем, например, рассмотреть несколько наиболее типичных ситуаций.

Почему одна деталь ломает другую

Несмотря на большое разнообразие типов и марок авто, в техническом плане они все очень похожи, поэтому и примеры саморазрушения как правило характерны для всех популярных моделей.

Пластиковые крепления и фиксаторы . Копейчатые по стоимости детали – пистоны, хомуты, фиксаторы разных типов держат трубки, провода и другие длинные и гибкие элементы под капотом и под днищем. От возраста их пластик теряет упругость или ломается, из-за чего электрические жгуты, трубки топливопроводов и гидравлики могут затрагивать подвижные детали и в конце концов оказываются "перепиленными" ими. Как следствие: замыкание, обесточивание систем, отказ тормозов и если не большой ремонт, то авария или пожар.

Износ деталей, которые не должны изнашиваться . Да, даже детали, теоретически не подвергающиеся износу, могут разрушиться – но из-за факторов, не предусмотренных производителем. Например, из-за коррозии, усталости металла или из-за вибраций. Следовательно, повреждения соседних деталей. Скажем, тяжелый аккумулятор (порядка 12 – 15 кг) из-за потерянного или съеденного ржавчиной крепления может съехать в сторону, оборвать провода и шланги или раздавить своей массой соседний блок предохранителей.

Смещение крепления вентилятора радиатора. Кронштейна или дефлектора вентилятора достаточно под тяжестью электромоторчика сместиться со своего места на несколько миллиметров (например, из-за коррозии крепления), как в такт с колебаниями двигателя он начнет "пилить" соты радиатора. И скоро: антифриз на дороге, двигатель – перегрет, вся машина – на буксире или на лафете.

Засорился или разрушился водосток . У нынешних моделей, особенно в богатых комплектациях, может быть несколько водостоков, проблемы с которыми приводят к еще большим проблемам. Эти трубки и каналы со временем забиваются грязью, ломаются или просто ржавеют – и в результате дождевая вода устремляется на разъемы проводов и электронные блоки, купание которых отнюдь не приветствуется.

Неурядицы с электрооборудованием . Некоторые модели двигателей не любят такой мелочной неисправности как пробой того или иного изолятора в цепи высокого напряжения свечей зажигания. Оно поначалу либо не заметно совсем, либо проявляется как неустойчивый холостой ход. Однако чуть позже из-за этого может выйти из строя катушка зажигания – очень недешевая вещь.

Уплотнения (сальники). Резиновые детали теряют эластичность и из-за старения, и вследствие износа. К примеру, сальник какого-то агрегата начинает сигнализировать о себе тенью корпусной детали, а если эти намеки проигнорировать, могут наступить более разрушительные процессы. Например, жидкая смазка, получив свободу через изношенный сальник, вымывает консистентную смазку из ближайшего подшипника. Который вскоре выходит из строя и нуждается в непростой и недешевой замене – например, это бывает в агрегатах трансмиссии, полуосях, в насосе системы охлаждения.

Если коротко

Если вы владеете вашей машиной с ее первых километров пробега, и продолжаете пользоваться ею с двумя-тремя сотнями тысяч на одометре, вам придется со временем менять свое отношение к ней. А именно – больше заботиться о ее состоянии, чаще открывать капот и периодически посещать СТО, не дожидаясь поломок и тревожных симптомов.