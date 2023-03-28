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На станцию "Академик Вернадский" прибыла очередная украинская экспедиция

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Украина, Вторник 28 марта 2023 16:38
На станцию "Академик Вернадский" прибыла очередная украинская экспедиция Фото: на станцию "Академик Вернадский" прибыла очередная украинская экспедиция (facebook.com/AntarcticCenter)
Автор: Наталья Кава

На станцию "Академик Вернадский" прибыл исследовательский ледокол "Ноосфера" с командой 28-й украинской антарктической экспедиции.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Facebook Национального арктического научного центра.

Путь к украинской станции из чилийского порта Пунта-Аренас длился пять суток. Во время путешествия ледокол шел через самый бурный в мире пролив Дрейка.

В ближайшие дни будет продолжаться разгрузка судна. На нем был доставлен запас еды, вещей и горючего на целый год. Заметим, что рельеф дна не позволяет ледоколу пришвартоваться у острова, поэтому все грузы туда перевозят на небольших лодках.

Среди основных задач экспедиции будет проведено измерение и исследования по трем направлениям: геофизика, метеорология и биология, а также поддержание жизнедеятельности станции.

"Ученые и специалисты из 27-й УАЭ, которые год работали на "Вернадском", будут передавать дела коллегам из 28-й УАЭ. После этого состоится традиционная передача станции между экспедициями, и зимовщики и зимовницы 27-й отправятся домой, а участники 28-й е останутся работать на год", - сказано в сообщении.

Фото: на станцию "Академик Вернадский" прибыла очередная украинская экспедиция (facebook.com/AntarcticCenter)

Ранее РБК-Украина сообщало, что у украинской антарктической станции "Академик Вернадский" зафиксировали новый снежный рекорд. Уровень сугробов достигает более трех метров.

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