В Станиці Луганській завершили укладання металоконструкцій мосту

Станиці Луганській завершили укладання металоконструкцій автомобільного мосту. Про це повідомляє прес-служба Луганської обласної державної адміністрації.

Повідомляється, що 3 листопада працівники ТОВ "Укртрансміст" закінчили укладання конструкцій основної частини мосту через річку Сіверський Донець поблизу КПВВ "Станиця Луганська".

Також фахівці провели зварювальні роботи на металевих конструкціях мосту.

Нагадаємо, в Станиці Луганської в суботу, 2 листопада, розпочався монтаж другий металоконструкції автомобільного мосту через річку Сіверський Донець. Також на будівельний майданчик доставили 40-тонний кран для проведення основних монтажних робіт елементів металевих конструкцій.

28 жовтня українська сторона повідомила, що підготовчі роботи з відновлення зруйнованого прольоту моста в Станиці Луганській підходять до завершення. Представники "Укртрансмосту" продовжують роботи по ремонту балки на опорі 7, заливці бетоном опалубки дев'ятою опори мосту, продовжують підготовчі роботи для посилення діафрагми мосту.