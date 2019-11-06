В Станиці Луганській завершили підготовчі роботи по відновленню моста

З української сторони завершилися підготовчі роботи по відновленню зруйнованого прольоту моста на ділянці розведення №1 в районі Станиці Луганської в Луганській області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр операції Об'єднаних сил (ООС).

Як повідомляється, на місці продовжують працювати представники "Укртрансмост" та піротехнічні підрозділи ДСНС.

"Продовжують працювати представники ТОВ "Укртрансмост" та піротехнічні підрозділи ДСНС. Містобудівники завершили укладання металоконструкцій і проводять їх зварювання. Йде обробка прольотів моста за допомогою піскоструминного апарату. Також проводиться розрізання залізних залишків зруйнованого мосту", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що обхідний перехід буде працювати, поки ремонтуватимуть зруйновану частину основного мосту.

Фото: відновлення моста в Станиці Луганській (facebook.com/pressjfo.news)

Нагадаємо, в Станиці Луганській 2 листопада розпочався монтаж другий металоконструкції автомобільного мосту через річку Сіверський Донець. Також на будівельний майданчик доставили 40-тонний кран для проведення основних монтажних робіт елементів металевих конструкцій.

28 жовтня українська сторона повідомила, що підготовчі роботи з відновлення зруйнованого прольоту моста в Станиці Луганській підходять до завершення. Представники "Укртрансмосту" продовжують роботи по ремонту балки на опорі 7, заливці бетоном опалубки дев'ятою опори мосту, продовжують підготовчі роботи для посилення діафрагми мосту.