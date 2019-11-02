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В Станиці Луганській почали монтаж другої металоконструкції моста

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Почався монтаж другої металоконструкції автомобільного мосту через річку Сіверський Донець

В Станиці Луганській у суботу, 2 листопада, почався монтаж другої металоконструкції автомобільного мосту через річку Сіверський Донець. Про це повідомили в прес-службі Луганської обласної державної адміністрації.

Повідомляється, що першу металоконструкцію - діафрагму - змонтували 31 жовтня.

"Сьогодні, 2 листопада, підготовчі роботи по відновленню зруйнованого прольоту моста через річку Сіверський Донець поблизу КПВВ "Станиця Луганська" в 7:40 продовжили 10 представників ТОВ "Укртрансміст". В роботі вони задіяли бортову машину, автопідйомник та автокран. До зварювальним роботам приєдналися п'ять чоловік", - йдеться в повідомленні.

Також на будівельний майданчик доставили 40-тонний кран для проведення основних монтажних робіт елементів металевих конструкцій.

Нагадаємо, 28 жовтня українська сторона повідомила, що підготовчі роботи з відновлення зруйнованого прольоту моста в Станиці Луганській підходять до завершення. Представники "Укртрансмосту" продовжують роботи по ремонту балки на опорі 7, заливці бетоном опалубки дев'ятої опори мосту, продовжують підготовчі роботи для посилення діафрагми мосту.

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