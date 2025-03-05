Состояние строительной отрасли в Украине и ее перспективы обсудят на Business Day КСУ
Приглашаем присоединиться к мероприятию, где будет представлена эксклюзивная информация о рынке стройматериалов. Так, в рамках Business Day КСУ первый блок обсуждения будет посвящен теме "Еврогармонизация рынка строительной продукции в Украине: состояние внедрения и нововведения".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщением организаторов.
- Дата: 11 марта 2025 года
- Формат: офлайн/онлайн
Программой мероприятия предусмотрено:
- Татьяна Сытник, Руководитель отдела В2В и стратегических исследований компании CBR
Цементный рынок в Украине: взгляд потребителей, производителей и разработчиков государственной политики (эксклюзивная презентация 2-ой части исследования, заказанного КБУ)
- Квета Кабатникова, Делегированный национальный эксперт, Генеральный директорат по вопросам внутреннего рынка, промышленности, предпринимательства и МСП Еврокомиссии (DG GROW)
Новая регуляция строительной продукции - новинки, вызовы и подготовка к переходу
- Елена Воскобойник, Директор Департамента технического регулирования в строительстве Министерства развития общин и территорий Украины (tbc)
- Евгений Доильницын, Заместитель начальника управления стандартизации, анализа и международного сотрудничества - начальник отдела анализа и политики стандартизации департамента технического регулирования Министерства экономики Украины (tbc)
- Валентина Янович, Начальник управления технических регламентов и оценки соответствия департамента технического регулирования Министерства экономики Украины (tbc)
- Наталья Дюжилова, Заместитель Председателя Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины
Государственный рыночный надзор за строительными изделиями: кто и что будет подлежать проверке?
- Виктор Фильварковый, Заместитель начальника отдела аккредитации органов по сертификации продукции Национального агентства по аккредитации Украины (tbc)
- Людмила Крипка, Исполнительный директор Ассоциации "Укрцемент"
Опыт внедрения технических регламентов и директив ЕС производителями цемента Украины
- Геннадий Фаренюк, Директор ГП "Государственный научно-исследовательский институт строительных конструкций"
Имплементация новых технологий на рынке
Кроме этого, все участники будут иметь возможность стать частью активного бизнес-нетворкинга во время перерывов между блоками мероприятия. Не упустите возможность. Количество мест ограничено!
Обязательная регистрация и условия участия по ссылке.
О чем еще поговорим во время Business Day КБУ можно узнать по ссылке.
Если хотите стать партнером Business Day КБУ, обращайтесь по контактам:
- office@kbu.org.ua
- +38 (044) 200 04 52
- +38 (050) 200 04 52
Организатор: Конфедерация строителей Украины
Финансовый партнер: Глобус Банк
Стратегические бизнес-партнеры КСУ: East Office of Finnish Industries Oy, SKAKO Concrete A/S
Информационные партнеры: ProfBuild, Build Portal, PRAGMATIKA.MEDIA, ICC Ukraine, РБК-Украина, Property Times, ZPP, Час Первых, Відбудова Запоріжжя, StroyObzor, Украинский взгляд, Marketer, Delo. ua, Бизрелиз.
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