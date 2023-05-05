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В Стамбуле не удалось согласовать разрешения для новых судов "зернового коридора", - ООН

Фото: В Стамбуле не удалось согласовать разрешения для новых судов "зернового коридора" (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В пятницу, 5 мая, Совместный координационный центр в Стамбуле не смог достичь соглашения о выдаче разрешений новым судам для участия в Черноморской зерновой инициативе.

Об этом заявил пресс-секретарь генерального секретаря ООН Фархан Хак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По его словам, ежедневные инспекции ранее авторизованных судов продолжаются.

В последние недели движение судов через украинский коридор экспорта зерновых культур неоднократно нарушалось.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский отмечал, что Украина не ищет заинтересованности России в продлении "зернового соглашения", а ожидает выполнения договоренностей с партнерами по этой инициативе.

Кроме того, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным заявлял о необходимости продления "зернового соглашения".

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