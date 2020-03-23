Зі Стамбула відправили літак з 217 українцями

Фото: українці в аеропорту Стамбула (facebook.com/CGUinIstanbul)

У транзитній зоні Стамбула залишаються ще більше сотні громадян Україна

Зі Стамбула вилетів ще один літак з 217 українцями на борту, які застрягли у Туреччині через введений карантин. Про це повідомляє Генеральне консульство України у Стамбулі.

Як повідомив генеральний консул України у Стамбулі Олександр Гаман, також більше сотні громадян України залишаються у транзитній зоні аеропорту Стамбула.

Консул додав, що отримав підтвердження від операційного центру аеропорту "Стамбул" про гарантовані рейси до 26 березня. Вони доставлятимуть до Ураїни транзитних пасажирів, які прибувають з інших держав.

"Ми зі свого боку також доставили продукти, аби наші громадяни почувалися більш комфортно, очікуючи на свої рейси", - заявив Гаман.

Фото: українці в аеропорту Стамбула (facebook.com/CGUinIstanbul)

Нагадаємо, раніше Німеччина дозволила авіатранзит для громадян України через аеропорти Берліна, Мюнхена та Франкфурта, висунувши кілька умов.