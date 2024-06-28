Стало известно, сколько зарабатывают украинцы в Германии и Нидерландах: исследование

Сколько зарабатывают украинцы за границей

По состоянию на март 2024 более 1 200 000 украинцев получили статус временной защиты в Германии. В Нидерландах эта цифра значительно меньше - 118 940 человек.

Большинство украинцев считают себя военными беженцами, и 58% из них нашли работу в стране текущего проживания.

63% и 81% украинцев получают финансовую помощь от Германии и Нидерландов соответственно, которой хватает на удовлетворение своих потребностей.

Но в то же время более 40% наших граждан в обеих странах решили трудоустраиваться, хотя раньше не было опыта работы за границей.

Сколько украинцев работают или ищут работу в Германии и Нидерландах (скриншот)

Чаще всего украинцы трудоустраиваются в сфере услуг, на производствах, в гостиницах или заведениях общественного питания и агентствах по уходу за пожилыми людьми.

Где работают украинцы за границей (скриншот)

Таким образом, средний месячный заработок украинца в Германии составляет 1 334 евро до уплаты налогов. В Нидерландах это 1 104 евро до уплаты налогов. Это примерно в четыре раза превышает среднюю зарплату до уплаты налогов в Украине.

Более четверти респондентов в Германии признали, что получают от 1 500 евро до 1 999 евро "чистыми".

В Нидерландах четверть респондентов сообщили о "чистой" зарплате от 1 000 евро до 1 499 евро.

Сколько зарабатывают украинцы в Германии на Нидерландах (скриншот)

Также исследование показывает, что 25% граждан Украины в Германии отправляют деньги в Украину. В Нидерландах 11% респондентов отправляют финансовую помощь на родину.