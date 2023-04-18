Стало известно, сколько бюджет Украины потеряет из-за экспорта металлолома

По результатам первого квартала, объемы экспорта металлолома в ЕС составили более 40 тыс. тонн, то есть почти равны показателю экспорта металлолома за весь прошлый год.

Об этом сообщается в статье РБК-Украина " Сложный путь металлолома: чем опасен экспорт в ЕС ".

"Вместо того чтобы зарабатывать на экспорте металлолома, страна теряет, а наживаются дельцы, которые наладили каналы сбыта в ЕС. Они оформляют на таможне сертификаты EUR.1, и официально экспортируют украинский лом в европейские страны, платя за каждую тонну 3 евро. чего этот металлолом направляется к традиционным странам-потребителям нашего сырья - Турции и российскому анклаву ПМР в Молдове, но уже без уплаты пошлины. То есть, на каждой тонне Украина теряет 177 евро", - говорится в статье.

Схемой уже заинтересовались в ДБР: по данным бюро, в течение 2022-2023 годов в результате действия такой схемы только через Волынскую таможню в страны ЕС вывезли примерно 45 тысяч тонн металлолома, в результате чего государству нанесен ущерб на 350 млн грн.

Напомним, ранее президент Украинского национального комитета Международной торговой палаты ICC Ukraine Владимир Щелкунов заявил, что в Украине сложилась крайне негативная ситуация с наличием металлолома, и это начинает угрожать национальной экономической безопасности.