Стало известно, топливо каких АЗС может портить двигатель авто

Отмечается, что продавец такого топлива представляет угрозу жизни не только своим сотрудникам, но и покупателям. Такое топливо может просто взорваться.

В других сетях топливо не опасно, но также не отвечает всем госстандартам.

Начальник отделения испытательного центра, где проводилась экспертиза, Дмитрий Печенко сообщил, что дизель может стать столь взрывоопасным из-за наличия примесей, не свойственных дизельному топливу, возможно остатки бензина.

По словам дизель везут из Европы, но вряд ли оттуда приехал бы столь не качественный продукт, потому что там очень жестко контролируется качество топлива, в том числе и уровень серы.

Именно по этому показателю одна из сетей превысила норму в более чем четыре раза - уровень достиг 41,3 мг/кг.

В то же время низкий уровень серы приводит к быстрому износу двигателя, поэтому ее нужно заменить чем-то менее токсичным. Из отобранных образцов двигатель, скорее всего, "убьет" топливо из популярной сети WOG.

Согласно результатам исследования бензина, ситуация сложнее. В одном из образцов обнаружили заоблачное количество бензола, который очень токсичен. А вот по уровню серы самое безопасное топливо сети АВИАС.