Стало известно о еще одной компании, связанной с Боголюбовым и Коломойским, платившей налоги в РФ

Олигархи Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов перечислили более 430 тысяч евро на счета компании Marks and Sokolov LLC (Cilia), когда компания платила налоги в России. Следствие считает, что эти средства были выведены из ПриватБанка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материалы дела.
Согласно определению Киевского апелляционного суда, Коломойский и Боголюбов отмыли около 5,9 млрд грн средств через подконтрольные компании, футбольный клуб "Днепр" и Еврейскую общину Украины. Часть этих средств была перечислена за границу на счета юридических лиц - нерезидентов в качестве оплаты юридических услуг.
В частности, были перечислены следующие суммы:
Компания Marks and Sokolov LLC располагает офисами в Москве и Филадельфии (США). В период получения средств от Коломойского и Боголюбова (2013-2015 годы) финансовая выручка компании значительно выросла, достигнув 23 млн рублей.
В 2014 году компания получила выручку в размере 13,7 млн рублей и уплатила налогов на сумму почти 400 тысяч рублей, а в 2015 году - 775 тысяч рублей налога на прибыль.
За 2023 год компания уплатила в бюджет России налогов на сумму 1,1 млн рублей. Несмотря на это, MARKS AND SOKOLOV LLC и ее партнеры пока не находятся под санкциями СНБО. Также санкции не применены к разыскиваемому ДБР Боголюбову и находящемуся под арестом Коломойскому
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