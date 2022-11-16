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Стало известно, в какую бригаду Порошенко передает самый большой в мире тягач Oshkosh

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Самый большой в мире тягач Oshkosh M1070 уже прибыл в Украину. Его передадут в 43-ю отдельную артиллерийскую бригаду для перевозки натовских гаубиц 155 калибра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пятого президента Петра Порошенко в Facebook.

"Мы его передаем в артиллерийскую бригаду. Мы согласовали это с командованием Вооруженных сил, и именно этот тягач будет таскать немецкие Panzerhaubitze, польские Крабы. Этот американский 8-ми колесный великан может заходить в любую грязь и вытаскивать на позиции артиллерийские системы гораздо быстрее, чем это делалось раньше", - заявил Порошенко.

Напомним, 14 сентября стало известно, что Фонд Порошенко и ОО "Справа громад" получили экспортные лицензии Государственного департамента США на приобретение двух танковых тягачей Oshkosh.

Основное предназначение тягача - транспортировка танков, развертывание и эвакуация бронетранспортеров, самоходной артиллерии, бронированных бульдозеров и других тяжелых транспортных средств и оборудования всех типов.

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Петр ПорошенкоВооруженные силы Украины