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Стало известно, когда и сколько БМП Marder Германия может передать Украине

Фото: немецкие БМП Marder (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Германия в рамках военной помощи планирует отправить в Украину около 40 боевых машин Marder.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Как отметил неназванный представитель Минобороны Германии, Украина получит 40 единиц БМП Marder. Машины планируют отправить уже в первом квартале 2023 года.

Напомним, вчера стало известно, что Германия намерена передать Украине свои БМП Marder и батарею Patriot.

Кроме того, ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден подтвердил, что Белый дом рассматривает возможность отправки боевых машин Bradley в Украину. По информации западных СМИ, БМП могут войти уже в ближайший пакет военной помощи Украине.

Также сегодня сообщалось, что в рамках следующего пакета помощи США впервые передадут Украине зенитные ракеты Sea Sparrow.

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БМПВоенная помощь