Стало известно, когда могут принять законопроект о наказаниях за преступления дискриминации и нетерпимости

Она сообщила, что этот законопроект был зарегистрирован еще в 2021 году и даже успел пройти первое чтение еще до войны. В то же время, подчеркнула парламентарий, между регистрацией и принятием может быть достаточно длинный путь.

"Для парламента такие кейсы, к сожалению, типичны. Упомянем наш законопроект №5091 - "О гарантировании вещных прав на объекты недвижимого имущества, которые будут построены в будущем". С момента его регистрации до принятия прошло более 7 лет. помним, насколько тяжело нам давалась ратификация Стамбульской конвенции. Но мы прошли этот экзамен и показали миру, что мы способны, что мы – европейские народные депутаты. Поэтому я думаю, что у этого законопроекта не может быть другого участия», – отметила Шуляк.

При этом она подчеркнула, что борьба за принятие во втором чтении может быть значительно более сложной, чем в первом. Впрочем, для того чтобы этот законопроект попал в повестку дня, любая фракция или парламентская группа должна заявить об этом непосредственно на согласительном совете.

"То есть это может сделать и "Слуга Народа", и "Голос", и "Доверие" и все остальные, которые представлены в сессионном зале. Важно то, что нам в этом вопросе нужна объединяющая позиция. Чтобы на согласительном совете, наш голос был объединенным. И я допускаю, что как только мы выйдем из бюджетного процесса, мы снова вернемся к неотложным евроинтеграционным вопросам, среди которых и 5488", - пояснила Шуляк.

Нардеп также отметила, что не исключается доработка законопроекта - поскольку он был зарегистрирован более 3 лет назад, некоторые нормы нужно будет несколько актуализировать и перепровести документ через соответствующий Комитет для того, чтобы у него было больше шансов на "зеленый свет" при прохождении через сессионную зал.

"Мы должны слушать и правозащитников, и экспертов, поскольку именно они дают качественные маячки по поводу того, что нам как законодателям нужно сделать для того, чтобы этот законопроект стал законом, который на практике будет защищать права людей", - пояснила Шуляк.

Напоследок она отметила, что в обществе есть неполное понимание направленности этого законопроекта - иногда ошибочно считается, что он направлен исключительно на противодействие дискриминации ЛГБТ - сообщества. Впрочем, его применение гораздо шире, поскольку речь идет о защите лиц по признакам пола, возраста, расы и особенно важно – людей с инвалидностью. Последнее сейчас очень актуально, поскольку таких людей из-за войны в Украине, к сожалению, существенно увеличилось.