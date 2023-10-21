RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Стало известно, какими ракетами РФ обстреляла Кривой Рог ночью

Фото: стало известно, какими ракетами РФ обстреляла Кривой Рог 21 октября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Во время обстрела Кривого Рога Днепропетровской области в ночь на субботу, 21 октября, российские войска использовали ракеты типа "Искандер-К".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины.

"Ночью враг также нанес комбинированный удар крылатыми ракетами "Искандер-К" и БПЛА типа "Shahed-131/136" по Кривому Рогу", - говорится в сообщении.

Как отметили военные, на промышленном предприятии разрушены здания. Произошел пожар, который оперативно ликвидирован.

"Прошло без погибших и пострадавших", - констатировали в Силах обороны юга.

Обстрелы Кривого Рога

Во время массированного удара по Украине в ночь на 21 октября, сообщалось о взрывах в Кривом Роге. Днепропетровской области. Из-за удара есть разрушения на промышленном объекте. 

Отметим, что накануне вечером в Кривом Роге также было "громко". Во время вечерней атаки россияне попали ракетой по дачному кооперативу. Один человек был ранен, еще один погиб.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кривой Рогвибухи