Стало известно, какими ракетами РФ обстреляла Кривой Рог ночью

"Ночью враг также нанес комбинированный удар крылатыми ракетами "Искандер-К" и БПЛА типа "Shahed-131/136" по Кривому Рогу", - говорится в сообщении.

Как отметили военные, на промышленном предприятии разрушены здания. Произошел пожар, который оперативно ликвидирован.

"Прошло без погибших и пострадавших", - констатировали в Силах обороны юга.

Обстрелы Кривого Рога

Во время массированного удара по Украине в ночь на 21 октября, сообщалось о взрывах в Кривом Роге. Днепропетровской области. Из-за удара есть разрушения на промышленном объекте.

Отметим, что накануне вечером в Кривом Роге также было "громко". Во время вечерней атаки россияне попали ракетой по дачному кооперативу. Один человек был ранен, еще один погиб.