Стало известно, какие убытки несет "Ощадбанк" после передачи ТРЦ "Гулливер" АРМА

Убытки "Ощадбанка" из-за прекращения выплат по кредиту владельцев ТРЦ "Гулливер" могут достичь 21 млрд грн. Это равняется 75% собственного капитала банка, который сейчас составляет 28,5 млрд грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарии представителей банка.

Как известно, в понедельник, 3 июня, Шевченковский районный суд Киева разрешил передачу комплекса Gulliver в управление Нацагентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), удовлетворив соответствующее ходатайство Офиса генпрокурора.

Представители Gulliver заявляли, что решение грубо нарушает процессуальные и материальные нормы права и фактически означает захват бизнеса при содействии правоохранительных и силовых органов.

Заместитель председателя правления "Ощадбанка", ответственный за работу с NPL, Арсен Милютин, заявил, что после последней реструктуризации 2020 г., которой курировал тогдашний председатель правления "Ощадбанка" Андрей Пышный, размер основного обязательства "Три О" перед госбанками уже составлял $674,99 млн ($537,21 млн Сбербанка и $137,78 млн Укрэксимбанка), а срок выплаты был пролонгирован до января 2044 г. При этом известно, что за пользование кредитными средствами фирма платила 3,65% и 4,15% годовых валюте соответственно.

Напомним, в 2006 г. "Ощадбанк" "Укрэксимбанк" выдали мультивалютный кредит на общую сумму $61,6 млн. под 13,5% годовых в гривне и 12% в долларах со сроком выплаты до декабря 2012 года ООО "Три О".

В 2013-2019 гг. сумма долга выросла до $440,99 млн ($352,79 млн Сбербанка и $88,2 млн Укрэксимбанка). Эта цифра стала известна благодаря выписке из реестра прав на недвижимое имущество, который также показал, что срок выплаты продлили до декабря 2025 г. А вот в 2017 г. фирма заключила с банками новый ипотечный договор, по которому передала в ипотеку также участок площадью 0 ,11 га.

В 2016 году тогдашний председатель правления "Ощадбанка" Андрей Пышный отказался ответить журналистам "Зеркала недели" на вопрос о сумме кредита "Три О" и как он обслуживается, сославшись на банковскую тайну.

В 2018 году "Ощадбанк" выставлял на продажу права требования по кредиту и по договорам обеспечения (ТРЦ "Гулливер", участки на Спортивной площади, 1-А и 100% ООО "Три О") за 18,18 млрд грн. Но торги так и не состоялись – все 10 участников были отклонены из-за неуплаты гарантийного взноса (908 млн грн).