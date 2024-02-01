Стало известно, каких застройщиков будут допускать к участию в "єОселя" и "єВідновлення"

По ее словам, сейчас в Украине реализуется сразу несколько государственных проектов по обеспечению украинцев жильем: масштабная программа компенсации за поврежденное и уничтоженное жилье "єВідновлення" и льготная программа государственной ипотеки "єОселя".

Так, по программе "єВідновлення" владельцы разрушенного дома получают жилищный сертификат, который могут использовать на приобретение недвижимости как на первичном, так и на вторичном рынках.

Государство должно убедиться, что участвуя в "єВідновлення" и "єОселя", граждане не станут жертвами недобросовестных застройщиков и мошеннических схем, поэтому дополнительной гарантией должна стать обязательная регистрация специального имущественного права по тем объектам, желающим стать участниками этих финансовых программ.

По ее словам, на сегодня уже есть банки, которые предоставляют кредиты инвесторам по льготным ставкам при наличии зарегистрированного специального имущественного права на будущие квартиры. Важно также сформировать четкий механизм, как действовать девелоперам, чьи объекты уже строятся и разрешения на которые получены до вступления в силу закона о регистрации специального имущественного права.

"Мы будем стремиться к тому, чтобы государство финансировало по своим программам только те объекты, у которых зарегистрированы специальные имущественные права", - отметила председатель профильного комитета.

Она также подчеркнула: закон о специальных имущественных правах уже начал действовать и влияет с одной стороны, на всех без исключения девелоперов, поскольку создает новые прозрачные правила для рынка жилья, а с другой - на инвесторов в недвижимость, поскольку это создает дополнительные гарантии для их защиты .

"Если ты работаешь на первичном рынке, обойти регистрацию будущих объектов недвижимости будет невозможно. Как и продавать жилье, не зарегистрированное в Государственном Реестре вещных прав", - резюмировала Шуляк.

Напомним, в конце октября 2023 г. в Украине заработал механизм регистрации специальных имущественных прав на будущие объекты недвижимости в Государственном реестре вещных прав, предусмотренный законопроектом № 5091, который Верховная рада приняла в августе 2022 года. Цель закона - защитить украинцев, покупающих жилье на этапе строительства.

"єОселя" - государственная программа доступной ипотеки, которая в Украине стартовала с октября 2022 года. В начале она предусматривала возможность взять ипотечный кредит под льготные 3% годовых для четырех категорий граждан - военнослужащих и силовиков, медиков, педагогов и ученых.