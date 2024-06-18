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Стало известно, какие сети АЗС уплатили меньше налогов

Фото: стало известно, какие сети АЗС уплатили меньше налогов (flickr)
Автор: Александр Мороз

Сети-аутсайдеры автозаправок в I квартале уплатили налогов менее 1 грн на литр горючего, тогда как лидеры – до 2,83 грн

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные, опубликованные директором Консалтинговой компании "А-95" Сергеем Куюном.

Так, в первой десятке сетей по количеству АЗС самый плохой результат по уплате налогов показывает Мотто – 0,68 грн/л. Чуть больше уплатила Avantage7 – 0,79 грн/л. БРСМ-Нефть оплатила всего 0,87 грн/л. VST – 0,88 грн/л. Лидеры заплатили до 2,83 грн/л, то есть в более трех раз больше аутсайдеров.

"Интересное наблюдение. Кто как платит налоги, тот почти так и донатит. Это какой-то генетический код бизнеса, а точнее, его владельцев. На примере топливного рынка это видно невооруженным глазом. Ответственно заявляю: грош цена этим разговорам, мол, из бюджета деньги украдут , а я лучше задоначу куда надо. Это полная фигня, могу доказать на цифрах, что те донаты не доходят и до 10% от суммы "сэкономленных" налогов. , и на мощные донаты", - написал эксперт.

Он также отметил, что поддерживает любые методы «воздействия» на сети, недоплачивающие налоги.

"Без волшебной палки уже не работает. Многие критики в адрес налоговой, дескать, беспредельны, блокируют деятельность, требуют доплатить налоги! Такой фон возникает из-за того, что на поверхности большей частью оказываются случаи с "белым" или относительно прозрачным бизнесом. платит, это обидно, они чувствуют, что правда на их стороне. А когда налоговая трясет барыг, это всегда происходит тихо. – подчеркнул Куюн.

Как сообщалось ранее, по данным директора Сергея Куюн, БРСМ-Нефть в 2023 году недоплатила в бюджет до полумиллиарда гривен налогов.

По Avantage7 эта цифра может достичь 400 млн. гривен, по сетям Motto и Marshal - в среднем по 100 млн. гривен.

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