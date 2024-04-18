Стало известно, какие инструменты решения жилищного вопроса будут в новом законодательстве

При наработке законопроекта об основных принципах жилищной политики использовали европейские практики жилищной политики. После принятия соответствующего законопроекта украинцы смогут самостоятельно выбрать один из нескольких предложенных вариантов или даже объединить их.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

По ее словам, речь идет о двух базовых формах - временном жилье и постоянном жилье. К категории временного жилья входит социальная аренда, а также служебное жилье. На него будут иметь право работники бюджетной сферы, военные, правоохранители.

Постоянное жилье - жилье, либо приобретенное по праву собственности, либо построенное с помощью финансово-кредитных механизмов, среди которых льготная ипотека, компенсация части стоимости жилья, финансовый лизинг, создание жилищных кооперативов, отметила Шуляк.

Социальная аренда, по ее словам, является важным пунктом нового жилищного законодательства, поскольку в странах ЕС этот механизм уже многие десятилетия эффективно решает жилищный вопрос граждан.

Мы предусмотрели два формата социальной аренды в зависимости от дохода арендатора. То есть определенный процент рыночной стоимости будет платить гражданин, а остальное будет субсидировать государство. И на такую аренду будут иметь право в частности внутренне перемещенные лица", - подчеркнула она.

Согласно наработкам законопроекта, основным антикоррупционным предохранителем в решении жилищного вопроса посредством предложенных государством механизмов будет запуск Единой информационно-аналитической жилищной системы. С ее помощью все будет происходить не в бумажной, а в цифровой плоскости и без вмешательства чиновников.

"Гражданин будет самостоятельно вносить свои данные в систему и она предложит ему на выбор несколько вариантов. Он будет выбирать, что ему подходит - либо социальная аренда, либо служебное жилье для соответствующих категорий населения, либо финансово-кредитные механизмы, чтобы построить жилье, либо приобретение права собственности на него", - объяснила Шуляк.

Она также добавила, что в странах ЕС достаточно распространена практика, когда граждане комбинируют две формы жилищной поддержки - например, пользуются социальным жильем и параллельно строят собственно с привлечением государственных финансово-кредитных механизмов.