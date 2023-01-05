Стало известно, как будут проходить торги на Prozorro без аукционов

"Отказ от аукционов - временное решение. Даже при отсутствии аукционов в системе Prozorro и дальше будут проводиться конкурентные закупки, позволяющие экономить средства. Система автоматически будет определять наиболее экономичное выгодное предложение на основе цен, которые предоставили поставщики при подаче своего тендерного предложения", - сообщила и.о. директора ГП "Прозорро" Наталья Шимко.

По словам замминистра экономики Надежды Бигун, в условиях энергетической нестабильности правительство временно изменило правила проведения торгов, тем самым обеспечив равный доступ к системе публичных закупок Prozorro. В настоящее время отменяется только один элемент в процедуре, однако сама система закупок продолжает работать.

В Министерстве инфраструктуры считают, что система торгов без аукциона на этом этапе позволяет создать более высокую конкуренцию и усилить подготовительный процесс к первому этапу участия в торгах.

В целом, по мнению экспертов, остановка аукционов Prozorro не является "зрадой".

"Все остается прозрачно. И обнародование тендерной документации, и обжалование, и представление предложений, и объявление победителей. Почему именно на этапе аукционов сейчас возникли проблемы? У меня и на работе, и дома генераторы. Но если выключается свет, при переподключении на генераторы интернет начинает работать через 1-3 минуты. А время на изменение цены у участника именно это 2 минуты. И это критично", - объясняет эксперт по закупкам проекта реформы оборонных закупок Нелли Стельмах.

Экс-гендиректор ГП "Прозорро" Василий Задворный также отметил, что на аукционы оказывает существенное влияние отключение электроэнергии, ведь по времени аукцион длится 10-15 минут. Теперь, когда аукционов нет, у участников будет существенно больше времени на отправку предложений.