Стало известно, как в Украине планируется реформировать избирательное законодательство в контексте агитации

"Если демократия не совершенствуется - это уже не демократия. Мы осознаем, что честные и прозрачные выборы - не менее важно для движения Украины в ЕС, чем честный земельный рынок, прозрачное градостроительство или верховенство права. Именно от соблюдения высоких демократических стандартов во время предвыборной кампании любого уровня зависит качество политики в стране", – убеждена она.

Шуляк отметила, что реформа содержит несколько важных принципов. Прежде всего следует отметить, что предвыборная агитация и ее регулирование законом всегда было "слабым местом" нашей избирательной системы.

"Нарушения на участках и во время голосования нам удалось свести к незначительным общим усилиям власти и гражданского общества, под влиянием Оранжевой Революции и Революции Достоинства. Что же касается хода предвыборной кампании, и особенно информационной составляющей, здесь нам есть над чем работать. И работать срочно - о чем нам не устают напоминать наши европейские партнеры", - сказала она.

Замалчивание кандидатов, избирательность положительного или отрицательного их изображения в зависимости от позиции собственников или договоренностей политиков с собственниками, не определенная законом засилье скрытой рекламы, неспособность регуляторов быстро и эффективно привлечь нарушителей к ответственности - все это в определенной степени влияет на волеизъявление граждан во время выборов, влияет на этапе формирования общественного и личного мнения, добавила нардеп.

Во-вторых, важно определить, как регулировать предвыборную агитацию.

Речь идет о по-настоящему уровне правила игры для всех участников избирательного процесса - то есть, освобождении выборов от непрозрачных влияний со стороны неполитических агентов, об отсутствии коллизий между различными сферами законодательства, относящимися к выборам (например, рекламным и избирательным законодательством).

Также важной в реформе будет защита прав журналистов и обеспечение объективного и беспристрастного освещения избирательного процесса, усиление возможности регулятора, регулирования дебатов, скрытой политической агитации, раздачи "сувенирной продукции" кандидатами и т.д.

Она также, что эта реформа начинается не с чистого письма. Большинство положений концептуально было проработано во время подготовки и обсуждения закона "О медиа", резюмировала политик.