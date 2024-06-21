Стало известно, как погашение долгов на балансирующем рынке повлияет на строительство маневренной генерации
Решение проблемы долгов на балансирующем рынке электроэнергии является важным шагом для начала строительства маневровой генерации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью "Экономической правды".
"Важным шагом на пути к старту строительства маневренной генерации должно стать погашение долгов на балансирующем рынке. В настоящее время участники рынка (водоканалы, шахты, предприятия теплокоммунэнерго) должны "Укрэнерго" 32 млрд грн", - говорится в ней.
В то же время "Укрэнерго" должна электростанциям 19 млрд грн.
Отмечается, что именно в этом сегменте будут работать маневровые электростанции, предоставляя услугу балансировки энергосистемы.
Напомним, накануне глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий сообщал, что компания планирует полностью рассчитаться с участниками балансирующего рынка в 2024 году путем привлечения средств от доноров.
По мнению главного эксперта по возобновляемой энергетике USAID проект энергетической безопасности Александра Мартынко, при текущих долгах на балансирующем рынке потенциальные инвесторы в распределенную генерацию не смогут 16 месяцев ждать расчетов за произведенную электроэнергию.
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