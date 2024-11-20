Стало известно, как получить компенсацию "єВідновлення", если документы на уничтоженное жилье потеряны

По ее словам, самая распространенная причина, почему человек, потерявший жилье, не может подать заявление на компенсацию "єВідновлення" - отсутствие в Государственном реестре вещных прав (ДРРП) записи о праве собственности на него. Это касается исключительно жилья, построенного до 2013 года. То есть сюда подпадает огромный сегмент недвижимости.

"Дело в том, что ДРРП было запущено в 2013 году и с этой даты все строящееся жилье вносится туда автоматически. То есть человеку, который покупает такое жилье, получает его в наследство и т.п., ничего для этого делать не нужно. А вот гражданам, владеющие недвижимостью, приобретенной, скажем, в 90-х годах прошлого века, или даже раньше, нужно самостоятельно вносить такое жилье в этот реестр. Но только единицы граждан, к сожалению, знают об этом. И в случае уничтожения жилья и права получить за это компенсацию, этот факт – главное препятствие", - объяснила Шуляк.

Она сообщила, что для внесения жилья в ДРРП самостоятельно, гражданам нужно через "Дію" - приложение или портал, предоставить копию правоустанавливающих документов - договор купли-продажи, договор дарения, о праве на наследство, о праве собственности, выданном органом приватизации и т.д.

"Но очень распространенный на сегодняшний день случай, когда человек, спасаясь от оккупации или обстрелов, потерял эти документы на бумажных носителях. Или они находились в разрушенном жилье. В таких случаях возможность получить компенсацию "єВідновлення" ограничена. Но она есть", - заверила парламентария.

Что делать, если бумажные документы о праве собственности на жилье утрачены - алгоритм для получения компенсации "єВідновлення":

Восстановить правоустанавливающие документы. Все договоры, в частности, о праве собственности на недвижимость подлежат нотариальному удостоверению. Поэтому в случае их потери следует обратиться к нотариусу, удостоверяющему договор, и получить дубликат. Дубликат договора будет иметь такую же юридическую силу, как и оригинальный экземпляр.

Дубликаты свидетельства о праве на наследство и свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов также выдают нотариусы. Следовательно, нужно получить дубликат свидетельства о праве собственности, выданного органом приватизации, и свидетельства о праве собственности на недвижимое имущество, выданного органом местного самоуправления или местной госадминистрацией в период до 1 января 2013, можно в соответствующем ЦНАПе.

Если первый и второй вариант не срабатывают - в частности, из-за отсутствия доступа к архиву БТИ, в свое время проводившему регистрацию права собственности на жилье, или физическое уничтожение такого архива, необходимо обращаться в суд.

"Бояться судов, а также негативных решений для истца по такого рода делам не стоит. Положительные решения выносят в большинстве дел, сам судебный процесс занимает в основном до трех месяцев и для положительного решения требуется минимально обязательный объем доказательств", - подытожила Шуляк.

Напомним, по состоянию на 19 ноября 2024 года, общая сумма согласованных компенсаций по программе "єВідновлення" составляет 26,7 млрд гривен. С уже уплачено украинцам почти 16 млрд гривен.