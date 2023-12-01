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Стало известно, как можно избежать повышения тарифа на передачу электроэнергии

Фото: стало известно, как можно избежать повышения тарифа на передачу электроэнергии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Повышение тарифа на передачу и диспетчеризацию электроэнергии подкосит бизнес. Необходимо избежать этого - например, реструктуризацией долгов государственной энергокомпании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Федерации металлургов Украины Сергея Беленького.

"Горно-металлургический комплекс сегодня является основным донором для наших Вооруженных Сил. Наши компании вкладывают огромные ресурсы для того, чтобы сегодня помочь армии. Это и закупка всего, что необходимо, с согласованием с соответствующими подразделениями Сил обороны, и другие виды помощи. И очень много внимания уделяется работе с ветеранами - ведь у нас много работников уже мобилизовано", - подчеркнул Беленький.

В то же время, по его словам, из-за постоянного роста тарифов отрасль погружается все глубже в кризис, и упускает возможность помогать - речь идет уже не о развитии, а о выживании отрасли.

"Монопольную продукцию, которую можно продать любой ценой, мы не выпускаем. А то, что мы производим, к сожалению, из-за роста тарифов становится неконкурентоспособным, и у нас либо очень существенно уменьшаются объемы производства, либо некоторые предприятия должны закрываться или ждать лучших времен. Но остановка означает потерю кадрового потенциала - мы просто не соберем потом квалифицированных работников", - пояснил эксперт.

Он выразил уверенность, что "Укрэнерго" должно договориться с партнерами о реструктуризации задолженности и сдержать тарифы от роста - ведь от этого в конечном итоге выиграют все.

"В первую очередь выиграет именно "Укрэнерго", которое избавится от необходимости в краткосрочной перспективе где-то находить огромные средства на погашение кредитов, а сможет это делать в спокойном режиме в послевоенный период. Ведь если повысить тариф, пока у нас есть руины экономики, у нас не останется того, кто будет платить налоги. Поэтому на уровне Кабинета министров эти вопросы должны как-то рассматриваться", - резюмировал Беленький.

Как известно, НКРЭКУ предварительно согласовало увеличение тарифа на передачу и диспетчеризацию электроэнергии для бизнеса. Средства от повышения будут направлены на погашение кредитов компании.

Исполнительный директор Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины (НАГПУ) Ксения Оринчак заявила, что логики в повышении тарифа "Укрэнерго" нет, ведь у компании есть поддержка и помощь от западных партнеров и может привлечь дополнительное финансирование.

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Электроэнергия