Стало известно, как монополия крупных аптек сетей угрожает потребителю

Так, по данным системы исследования рынка PharmXplorer, вот 5 крупнейших сетей в Украине: "Аптека АНЦ", "Подорожник", 9-1-1, "Бажаємо здоровʼя", "Аптека доброго дня".

Именно эти топ-игроки диктуют свои условия как покупателю, так и производителю лекарства, у которого закупаются сами. Как-то регулировать равные условия на рынке по крайней мере для покупателя могут только аптечные маркетплейсы. Там потребитель мог в онлайн режиме сравнить цены, наличие необходимых лекарств и сам решал, к кому идти покупать.

"У нас жесткие критерии отбора перед подключением каждой аптеки – наличие лицензии, достаточный уровень развития программного обеспечения, позволяющий обмениваться информацией об остатках лекарств, ценах на них и статусе бронирования. В случае невыполнения правил (в частности, жалобы со стороны потребителей или государственных органов) мгновенное реагирование вплоть до отключения аптеки до выяснения обстоятельств. Цель tabletki.ua – обеспечение как потребителей, так и аптечные сети качественной и актуальной информацией", – объясняет соучредитель сервиса Евгений Муравщик.

Как известно, маркетплейс tabletki.ua является крупнейшим в Украине работающим с 12834 аптеками и правила одинаковы для всех. Недавно на их сайте появилась петиция против запрета на использование Tabletki.ua и других прайс-агрегаторов. Менее чем через сутки она набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч подписей.

Такое в статье отмечается, что монополизация рынка крупными сетями аптек влияет и на производителей лекарства, потому что у них есть собственные торговые марки (ВТМ).

Собственная торговая марка (ВТМ) – это продукция, производимая по заказу сети розничной торговли. Обычно такая продукция носит бренд сети. Сегодня каждая из пяти ведущих аптечных сетей Украины имеет свои компании, которые успешно и эксклюзивно продают продукцию в этой сети.

Более того, аптечные сети стараются заменить лекарства диетическими добавками. Причина проста: их значительно дешевле производить и рекламировать, потому что контроль со стороны государства номинальный.

На условиях анонимности представители крупных аптечных сетей говорят, что доходность ВТМов, в частности диетических добавок, значительно превышает прибыль от лекарств, даже с учетом мотивационных (маркетинговых) платежей от производителей.

На подобные злоупотребления диетическими добавками уже обратил даже Антимонопольный комитет Украины.

Напомним, пациентские организации убеждены, что запрет работы аптечных маркетплейсов играет на руку именно большим сетям аптек.

По мнению президента Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов Виктора Сердюка, от запрета маркетплейсов выиграют только аптечные сети, которые будут безальтернативно продавать лекарства так, как захотят и за сколько захотят.