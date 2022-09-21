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Стало известно, кто занял должность главы "Оператора ГТС"

Фото: новый глава "Оператора ГТС" Павел Станчак (utg ua)
Автор: Наталья Юрченко

Павел Юзеф Станчак стал новым генеральным директором компании "Оператор ГТС Украины".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Опендатабот.

По данным реестра, новый руководитель был назначен в среду, 21 сентября.

Что известно о новом гендиректоре

Павел Станчак - выходец из польской государственной нефтегазовой компании PGNiG, которая является аналогом "Укргазэнергосервиса". Он работал на руководящих должностях в разных подразделениях.

В 2017 году Наблюдательный совет "Нафтогаз Украины" согласовал кандидатуру Станчака на должность главы "Укртрансгаз", где он проработал год.

Напомним, ранее должность гендиректора "Оператора ГТС Украины" занимал Сергей Макогон. В понедельник, 19 сентября, стало известно о его увольнении.

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