Стало известно, кто занял должность главы "Оператора ГТС"

Павел Юзеф Станчак стал новым генеральным директором компании "Оператор ГТС Украины".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Опендатабот.
По данным реестра, новый руководитель был назначен в среду, 21 сентября.
Павел Станчак - выходец из польской государственной нефтегазовой компании PGNiG, которая является аналогом "Укргазэнергосервиса". Он работал на руководящих должностях в разных подразделениях.
В 2017 году Наблюдательный совет "Нафтогаз Украины" согласовал кандидатуру Станчака на должность главы "Укртрансгаз", где он проработал год.
Напомним, ранее должность гендиректора "Оператора ГТС Украины" занимал Сергей Макогон. В понедельник, 19 сентября, стало известно о его увольнении.
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