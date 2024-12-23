Стало известно, кто из ВПЛ сможет получить компенсацию по обновленной программе "єВідновлення"

Она пояснила, что согласно постановлению Кабмина №1432, которое определяет критерии, условия и механизм предоставления внутренне-перемещенным лицам компенсации по программе "єВідновлення", дополнительное финансирование сможет покрыть выплаты исключительно для переселенцев. Другие категории граждан, например те, кто не был вынужден переезжать, смогут получать выплаты в пределах имеющегося финансирования, подчеркнула Шуляк.

"Напомню, что в госбюджете на 2025 год для этого предусмотрели лишь 4 млрд гривен, при том, что общая потребность в средствах на программу составляет в среднем 20 - 25 млрд гривен. Поэтому мы продолжаем искать дополнительные источники финансирования. Справедливо, чтобы компенсацию могли получить все без исключения граждане, жилье которых было повреждено или разрушено", - отметила Елена Шуляк.

Парламентарий также пояснила, что дополнительное финансирование в 15 млрд гривен предусмотрено для переселенцев при некоторых условиях. Во-первых, выплаты за счет увеличенного финансирования смогут получить те ВПЛ, которые находятся на учете внутренне - перемещенных лиц. Во-вторых, компенсация будет предоставляться за уничтоженное жилье, если оно было единственным жилым объектом недвижимого имущества внутренне перемещенного лица и право собственности на другие жилые объекты недвижимого имущества, зарегистрированные в Государственном реестре прав на недвижимое имущество, отсутствуют.

Впрочем, согласно постановлению, к другим жилым объектам недвижимого имущества кроме единого, не относятся объектыобъекты, зарегистрированные в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество, которые расположены на территориях возможных, активных боевых действий, территориях активных боевых действий, на которых функционируют государственные электронные информационные ресурсы, или временно оккупированных Российской Федерацией территориях Украины, включенных в перечень территорий, на которых ведутся или велись боевые действия или временно оккупированных Российской Федерацией, утвержденного в установленном порядке, для которых не определена дата завершения боевых действий или прекращения возможности боевых действий или те объекты, информация о которых внесена в Государственный реестр имущества, поврежденного и уничтоженного в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины.

"Другими словами, переселенцы, которые не зарегистрировались как ВПЛ, пока не смогут получать компенсацию за счет увеличенного финансирования. Кроме этого, не смогут претендовать на нее семьи переселенцев, у которых было несколько объектов уничтоженной недвижимости. Они смогут получить выплату только в пределах ранее установленного финансирования. Исключение составляют случаи, если второй жилой объект находится на ВОТ или на территории активных боевых действий. В таком случае владелец сможет получить компенсацию и за него", - пояснила Шуляк.

Она также указала, что в первую очередь за счет увеличенного финансирования будут осуществляться выплаты именно за полностью уничтоженное жилье. А выплаты за поврежденное - если на бюджетных счетах будут остатки средств на это.

При этом, Шуляк подчеркнула, что сейчас парламент и правительство и продолжают искать возможности для финансирования программы. В частности, Банк развития Совета Европы, который участвовал в финансировании "єВідновлення" в этом году и выделил 100 млн евро, подтвердил свое участие в программе и на следующий год. Кроме этого, добавила парламентарий, средства на программу можно будет привлечь от передачи Украине доходов от замороженных активов россиян за рубежом.

"Сейчас продолжаются переговоры о передаче этих средств. Надеюсь, что в 2025 году мы их получим. Половина из них может пойти на оборонные нужды, другая половина - на восстановление Украины. А поскольку программа "єВідновлення" - неотъемлемая часть восстановления Украины, вполне логично, что часть этих средств можно будет выделить под нужды программы", - отметила Шуляк.

Она также добавила, что изучаются возможности привлекать к выплатам средства, которые Украина будет получать в рамках реализации программы Ukraine Facility. Речь идет о финансировании в размере 50 млрд евро, которые будут поступать в Украину до 2027 года.