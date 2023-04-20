ua ru
Чт, 20 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Стало известно, кто станет новым послом ЕС в Украине, - СМИ

Новина українською →
Киев, Четверг 20 апреля 2023 02:31
Стало известно, кто станет новым послом ЕС в Украине, - СМИ Фото: стало известно, кого ЕС назначит новым послом в Украине (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Появилась информация о том, кого назначить новым послом Европейского Союза в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

Отмечается, что во внутренней записке Европейской службы внешних дел говорится, что новым послом ЕС в Украине должна быть назначена заместитель генерального директора Европейской комиссии по расширению Катарина Матернова.

"Назначение Матерновой может стать ключевым в продвижении европейских интересов в Украине, в то же время предлагая всю техническую поддержку и экспертизу, необходимую Киеву для достижения прогресса по пути к вступлению", - отметил чиновник ЕС.

В нынешней должности Катарина Матернова занимается развитием политики соседства и расширения ЕС и уже поддерживала тесные контакты с украинскими властями.

Ранее мы писали, что уже на зимнем саммите стран Евросоюза могут обсудить перспективу начала переговоров о вступлении Украины и Молдовы в евросообщество.

Напомним, совет Евросоюза утвердил помощь в размере 1 миллиарда евро на боеприпасы для Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Вступление в ЕС
NEWS
Над Киевом и областью видели яркую вспышку. Что известно
Над Киевом и областью видели яркую вспышку. Что известно
DAILY
Чем Польше не угодило украинское зерно и как решили транзитный кризис
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Чем Польше не угодило украинское зерно и как решили транзитный кризис