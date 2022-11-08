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Стало известно, кто может возглавить "Укрнафту"

Фото: стало известно, кто возглавит Укрнафту (azs.ukrnafta.com)
Автор: Константин Широкун, Юрий Дощатов

Компанию "Укрнафта", акции которой были принудительно изъяты у прежних владельцев и переданы Министерству обороны, может возглавить бывший гендиректор WOG Сергей Корецкий.

Об этом сообщил источник РБК-Украина.

По информации источников на рынке, решение о назначении Корецкого председателем правления компании планируется принять в ближайшее время новоназначенным наблюдательным советом компании.

До октября 2018 года Сергей Корецкий был генеральным директора WOG. Затем занимался собственным бизнесом. До сих пор "Украфту" возглавлял Олег Гез.

Ранее стало известно, что вчера, 7 ноября, национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приняла решение о принудительном отчуждении в собственность государства акций ПАО "Укрнафта", ПАО "Укртатнафта", АО "Мотор Сич", ЧАО "АвтоКрАЗ", ЧАО "Запорожтрансформатор".

Позже премьер-министр Украины Денис Шмыгаль детализировал, что компании передали под управление Минобороны.

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УкрнафтаWOG